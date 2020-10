Zweite Runde der Parlamentswahlen in Litauen angelaufen

Inmitten einer Phase mit stark steigenden Corona-Infektionszahlen ist in Litauen am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahl angelaufen. Knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte sind in dem baltischen EU- und NATO-Land aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung der Volksvertretung Seimas in Vilnius zu entscheiden. Dabei könnte es zu einem Machtwechsel kommen. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zu Montag erwartet.

Im zweiten Wahlgang werden die noch ausstehenden 68 Parlamentssitze bei einer Stichwahl als Direktmandate vergeben. In der ersten Runde am 11. Oktober waren 70 Mandate nach Parteilisten und nur drei Direktmandate bestimmt worden. Danach liegt die konservative oppositionelle Vaterlandsunion (23 Sitze) vor dem regierenden Bund der Bauern und Grünen (16 Sitze) sowie vier weiteren Parteien. Über mögliche Koalitionen soll erst nach der Wahl entschieden werden.

Bei der Abstimmung gelten strenge Corona-Schutzmaßnahmen. In den Tagen vor der Wahl erreichte die Zahl der Neuinfektionen in Litauen neue Höchststände. Der Umgang mit der Pandemie hatte auch den Wahlkampf geprägt, der von wirtschafts- und sozialpolitischen Themen bestimmt war. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ).