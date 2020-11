Zwei Wanderer in Oberösterreich aus Bergnot gerettet

Zwei Wanderer sind am Samstag im Bezirk Gmunden in Oberösterreich in Bergnot geraten und von Einsatzkräften gerettet worden. Eine 48-jährige Salzburgerin aus dem Flachgau hatte sich in Bad Ischl am Elexenkogel im Höllengebirge im weglosen, steilen Gelände verstiegen und traute sich auf einem Felsgrat nicht mehr weiter. Am "kleinen Sonnstein" in Traunkirchen kam ein 64-jähriger Oberösterreicher wegen Kreislaufproblemen zu Sturz und erlitt dabei Abschürfungen.

Als die Salzburgerin nicht mehr weiter konnte, setzte sie einen Notruf ab. An eine Felswand gekauert wartete sie auf Hilfe. Der Polizeihubschrauber "Libelle OÖ" holte die offenbar unverletzt gebliebene Frau mittels Taubergung aus der Wand und flog sie ins Tal.

Der Oberösterreicher wurde von neun Traunkirchner Bergrettern erstversorgt und ins Tal gebracht. Wanderer waren auf den erschöpften Mann aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Laut Polizei trug er lediglich Turnschuhe und führte keinen Rucksack oder Wanderstöcke mit. Seinen Angaben zufolge habe er zu wenig Wasser getrunken und sei die Wanderung zu schnell angegangen.