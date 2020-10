Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von Pkw mit Motorrad in Tirol

Ein 19-jähriger Österreicher ist Donnerstagabend mit seinem Pkw in Kufstein beim Abbiegen in ein Firmengelände in ein entgegenkommendes Motorrad gefahren. Beim Zusammenstoß wurden der 16-jährige deutsche Lenker und seine 17-jährige Beifahrerin gegen die Windschutzscheibe des Pkw und in der Folge zu Boden geschleudert. Der Motorradfahrer wurde verletzt, seine Beifahrerin erlitt eine schwere Armverletzung. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.