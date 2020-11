Zwei Steirer erlitten bei Wohnungsbrand Rauchgasvergiftungen

Zwei Personen haben am Donnerstag in der Früh bei einem Wohnungsbrand im südsteirischen Leibnitz Rauchgasvergiftungen erlitten und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Rund 60 Bewohner konnten ins Freie flüchten und wurden vorübergehend in einer nahen Sporthalle untergebracht. Die Feuerwehr bekam das Feuer rasch unter Kontrolle, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Zur Brandursache war vorerst nichts bekannt.

Das Feuer war gegen 6.00 Uhr im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse in einer Wohnung ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Wohnungen evakuiert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Landeskriminalamt übernommen.