XXXLutz kann sich deutschen Teil-Lockdown für Österreich vorstellen

Im Handel geht wieder die Sorge vor einem neuerlichen Lockdown um. Die Schließwochen im Frühling haben Milliarden verbrannt. Der heimische Möbelhändler XXXLutz warnt davor, wieder alles dicht zu machen, kann sich aber ein Modell wie in Deutschland vorstellen, wo der Handel offen bleibt. "Das könnte man 1:1 für Österreich übernehmen. Die deutsche Lösung wäre sicher gut für die gesamte Wirtschaft", sagte XXXLutz-Sprecher und Marketing-Chef Thomas Saliger am Donnerstag.

Treffen würde es die Möbelkette dennoch. In dutzenden XXXLutz- sowie Mömax-Filialen sind Restaurants, die bei einer Maßnahme wie in Deutschland geschlossen werden müssten. Schon jetzt liegt das Gastronomiegeschäft des Möbelkonzerns um 10 Prozent unter dem Vorjahr. "Die Leute sind verhaltener", räumte Saliger bei einem Pressegespräch anlässlich des 75-jährigen Jubiläums von XXXLutz ein.

Ganz anders sieht es im Stammgeschäft mit Möbeln aus. Den mehrwöchigen Lockdown hat die Lutz-Gruppe (XXXLutz, Mömax, Möbelix) nach heutigen Aussagen gut weggesteckt und inzwischen alles wieder aufgeholt. "Das eigene Zuhause gewinnt an Wert. Wir glauben, dass wir langfristig zu den Gewinnern zählen", sagte Saliger. Die Unsicherheit im Außen würde dazu führen, dass sich die Menschen nach innen ziehen, also in ihr Zuhause. Von Gartenmöbeln über Möbel fürs Homeoffice und Küchen seien die Zuwächse ab Mai enorm gewesen.

Die Erwartungen für das heurige Jahr seien zuerst gedämpft gewesen, doch nach dem Lockdown hätten die Verkäufe so angezogen, sodass die Möbelfirma nun sogar über dem Vorjahr liege. Ein Wermutstropfen seien Teil- bzw. komplette Schließungen in den umliegenden Ländern Tschechien, der Slowakei, Slowenien und nun Deutschland - Länder, in denen die Möbelkette überall vertreten ist.

XXXLutz erzielte zuletzt mit mehr als 25.000 Mitarbeitern in 13 Ländern einen Umsatz von 5,1 Mrd. Euro. Mehrere Beteiligungen erhöhen den Umsatz rein rechnerisch auf etwa 10 Mrd. Euro. Damit ist das Welser Unternehmen der zweitgrößte Möbelhändler der Welt nach Ikea. Die Einkaufstour der Gruppe war in den vergangenen Jahren gigantisch. Erst kürzlich hat sich XXXLutz in Frankreich gemeinsam mit einem US-Investor die Möbel- und Elektrohandelskette Conforama geschnappt. Im Jahr 2019 übernahm das Unternehmen sechs Schweizer Interio-Standorte von Migros sowie 23 Einrichtungshäuser der Pfister-Gruppe in der Schweiz und erwarb die fünftgrößte deutsche Möbelkette Roller zur Hälfte und die Kika-Filialen in Osteuropa. Im Jahr 2018 kaufte die Firmengruppe die Anteile der deutschen Kette Poco von Steinhoff.

Auch in Österreich will der Möbelriese weiter wachsen und plant, bis Jahresende 300 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie 50 Lehrlinge aufzunehmen. Den bestehenden Beschäftigten winkt heuer noch ein Goodie. "Für den Mehrumsatz braucht man mehr Einsatz. Es wird etwas Besonderes geben, allein schon deswegen, weil die Weihnachtsfeier heuer ausfällt", kündigte Saliger an und verwies auf eine Sitzung am 9. November, in der das diskutiert werden soll.

Viel Geld steckt die Möbelkette abgesehen von den Filialen in den Online-Auftritt und die Logistik. In ein neues Zentrallager im burgenländischen Zurndorf investierte das Unternehmen 72 Mio. Euro. In Summe hat die Kette heuer 200 Mio. Euro in die Hand genommen, 2021 sollen es 150 Mio. Euro sein.