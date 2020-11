"Wo ist Luna?" als Kinderbuch für Blinde und Sehende

Von Typografie war Grafikerin Anna Weinzettel schon immer begeistert. Nachdem ihr Weg zur Graphischen in Wien sie jeden Tag am Louis Braille Haus des Blindenverbands vorbeiführte, kam ihr die Idee, Schriftzeichen hinter Braille-Punkte zu setzen. Mit "Wo ist Luna?" hat Weinzettl jetzt ein Kinderbuch gestaltet, dessen Text durch ihre "Lucky Dots"-Schrift gleichzeitig mit Augen und Händen lesbar ist. Bis 20. November sammelt sie per Crowdfunding-Kampagne Geld für ihr Projekt.

Mit "Lucky Dots" wird jedes einzelne Braille-Zeichen direkt für Sehende in visuelle Zeichen übersetzt - ein System, das es laut Weinzettel zu ihrer eigenen Überraschung noch nicht gegeben habe. Auch Kurzzeichen wie ch oder st werden in dieser Schrift laut Weinzettl so umgesetzt, dass auch Großeltern, Geschwister oder Freunde ohne Vorkenntnisse in der Blindenschrift mit blinden Kindern gemeinsam lesen können, ohne dass dabei der Finger auf den falschen Punkt rutscht.

Außerdem könnten blinde Eltern mit diesem Buch ein Stück weit in die Welt ihrer Kinder eintauchen, meint Weinzettl gegenüber der APA. "In Kindergärten und Volksschulen ist das Buch eine schöne Gelegenheit, auf Inklusion aufmerksam zu machen." Und: "Es rückt die Braille-Schrift in Stückchen weiter in die gesellschaftliche Mitte."

Neben der Schrift hat Weinzettl nach eigenen Angaben auch viel Entwicklungsarbeit in die tastbaren Bilder mit ihren unterschiedlichen Oberflächen gesteckt. Mit ihnen ist das Buch über Kater Tim illustriert ist, der auf der Suche nach seiner Freundin Luna den Tieren der Nacht wie der Fledermaus begegnet, die sich selbst in vollkommener Finsternis orientieren können. Die Herstellung der tastbaren Braille-Punkte und Tastbilder ist laut Weinzettl sehr aufwendig und teuer, wobei sie auch auf das beste Leseerlebnis für Blinde bestanden habe. In Kombination mit der kleinen ersten Auflage führt das zu Kosten von 58 Euro für das 20-seitige Kinderbuch. Allerdings seien Kinderbücher für Blinde oft teuer, schnell vergriffen und in Handarbeit hergestellt. Ihr Tastbuch gehöre dabei bei Weitem nicht zu den teuersten, wie Weinzettl betont.

(S E R V I C E - Crowdfunding-Kampagne zu "Wo ist Luna?" unter https://www.startnext.com/luna, Pressefotos unter www.luckydots.net/presse)