WKÖ-Handwerksparte will "freitesten" um Betriebssperren zu verhindern

"Wegen Quarantäne geschlossen": Das trifft laut der Gewerbe- und Handwerkssparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ) immer öfter auf Kleinstbetriebe zu. Daher solle sich, "wer nur ein Verdachtsfall ist, mit zwei negativen Coronatests aus der Quarantäne freitesten können", fordert Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster. Die derzeitigen Quarantäneregeln liefen auf "Mini-Lockdowns für viele Betriebe" hinaus, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

"So schnell kann man momentan gar nicht schauen, da steckt die ganze Firma in Quarantäne", so Scheichelbauer-Schuster. "Unsere Betriebe müssen besser planen können, das ist für uns ganz wichtig." Die zehntägige Quarantäne für sogenannte K1-Kontakte bringe die kleinen Betriebe in "existenzielle Nöte", plädiert die Unternehmensvertreterin "für Verhältnismäßigkeit und eine Neubewertung der Ansteckungsrisiken".