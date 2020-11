WKÖ: Dumreicher-Ivanceanu neuer Obmann Film- und Musikwirtschaft

Alexander Dumreicher-Ivanceanu ist der neue Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Der gebürtige Wiener tritt damit eine fünfjährige Funktionsperiode für die Branche an, die bundesweit über 6.000 Unternehmen vertritt. Er folgt als Obmann auf den seit 2005 amtierenden Filmproduzenten Danny Krausz.

Dumreicher-Ivanceanu, ebenfalls Produzent, sieht in den Branchenbedingungen angesichts der Coronapandemie inhaltliche Herausforderungen: "Nun geht es darum, das Kulturschaffen neu auszurichten und nachhaltige Finanzierungs- und Produktions-Strukturen für die Film- und Musik-Branche zu etablieren." Der Fachverband wolle einen Fokus auf die Ankurbelung der Konjunktur legen, insbesondere durch den Einsatz für eine Investitionsprämie für Filme mit Green-Producing-Bonus und die nachhaltige Kräftigung und Höherdotierung des Musikfonds, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Obmanns sollen die Bereiche Nachwuchsförderung, Inklusion und Gendergerechtigkeit sein. Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, freute sich über das am Mittwoch erreichte "erstmalige Umdrehen des Fachverbands": "Ich sehe darin einen historischen Erfolg mit großer Symbolwirkung für die Zukunft."