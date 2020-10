WK-Grüne für Reform bei Arbeitslosenversicherung für Selbstständige

Die Coronakrise trifft auch die Einpersonenunternehmen (EPU) hart. Die Grünen in der Wirtschaftskammer (WK) wollen wegen der Auswirkungen der Krise die Arbeitslosenversicherung für Selbstständige reformieren und "praxistauglich gestalten", so die Chefin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth. Man werde im Wirtschaftsparlament eine Initiative starten und an die türkis-grüne Bundesregierung, bzw. die zuständige Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP), herantreten.

"Es brennt der Hut", sagte Jungwirth im Gespräch mit der APA. "Es gibt zu viele Tücken im System. Für die Kleinstselbstständigen wird bezogen auf eine Arbeitslosigkeit die Logik für unselbstständig Erwerbstätige angewendet und das funktioniert nicht." Für eine Lösung müsse man "nur an kleinen Stellschrauben drehen", die Wirtschaftskammerspitze, Harald Mahrer und Johannes Kopf (beide ÖVP) würden "ihre Energie aber lieber für das Torpedieren eines Plastikpfands einsetzen als hier an Lösungen mitzuarbeiten", kritisierte die Lebensgefährtin von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Die alleine Selbstständigen, egal ob frei oder gewerblich, hätten meist keine Rücklagen für die Überbrückung einer Krise wie sie derzeit herrscht. Derzeitige Hilfen der Bundesregierung würden oft nicht reichen - vor allem wenn man in besonders betroffenen Branchen tätig sei "und Monat für Monat bei der Wirtschaftskammer zu Kreuze kriechen muss".

Für manche sei es zur Überbrückung sinnvoll, auf die Arbeitslosenversicherung zurückzugreifen. Schließlich hätten viele einen Anspruch aus Zeiten unselbstständiger Erwerbstätigkeit. Die bestehenden Regeln im Arbeitslosenversicherungsgesetz seien für die Betroffenen aber "weit weg von der unternehmerischen Praxis".

Es gehe vor allem auch darum, dass die Arbeitslosenversicherung für EPU auch eine Weg zurück in die Selbstständigkeit bieten müsse, so Jungwirth. "Die im aktuellen System vorgesehene Bedingung, den Gewerbeschein abzumelden oder eine Ruhendmeldung vorzunehmen, steht diesem Ziel diametral entgegen." Zwar ließen manche AMS eine weitergehende selbstständige Tätigkeit in geringfügigem Ausmaß zu, was Jungwirth wundert, die vorgesehenen Berechnungsmethoden zur Einkommens- und Umsatzermittlung seien aber realitätsfremd.

So sei es "ein Fehler im derzeitigen System", dass bei der Einkommensermittlung Sozialversicherungsbeiträge nicht als betriebliche Ausgabe verbucht werden können. Die Grüne kritisiert auch, dass Ansprüche auf die Arbeitslosenunterstützung aus einer früheren unselbstständigen Tätigkeit nur dann unbefristet gültig seien, wenn die Unternehmensgründung vor 2009 erfolgt sei. "Diese unnötige Regelung verschärft die Lage jüngerer Gründerinnen", so Jungwirth.

Das Modell der freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige bezeichnet sie als "Rohrkrepierer", bei dem man auch neue Regeln finden müsse.

Die Regierung sah zuletzt vor, dass selbstständig Erwerbstätige (rückwirkend auf 1. Oktober) noch bis Ende Dezember Arbeitslosengeld beziehen können.

Rund 60 Prozent aller Unternehmen sind laut der Wirtschaftskammer EPU. Das sind fast 320.000 Kleinstfirmen. Der Frauenanteil liegt bei gut 52 Prozent.