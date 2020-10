Wirtschaftsleistung des Westbalkans wird heuer um 4,8 Prozent sinken

Die Wirtschaftsleistung der Westbalkanstaaten - Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien - wird heuer laut einer jüngsten Prognose der Weltbank, auf die sich am Freitag die montenegrinische Tageszeitung "Vijesti" berief, insgesamt um 4,8 Prozent sinken.

Am stärksten werden die Folgen der Coronavirus-Krise in Montenegro zu spüren sein, wo vor allem wegen des Ausfalls von Tourismuseinnahmen ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 12,4 Prozent erwartet wird, gefolgt vom Kosovo mit einem BIP-Rückgang um 8,8 Prozent und Albanien mit einem Minus von 8,4 Prozent. In Nordmazedonien wird die Wirtschaftsleistung entsprechend der Weltbank-Analyse bis Jahresende um 4,1 Prozent schrumpfen, in Bosnien-Herzegowina um 3,2 Prozent. In Serbien erwartet die Weltbank einen BIP-Rückgang um 3,0 Prozent.