WIRTSCHAFT - Termine von So, 25.10.20 bis Mo, 26.10.20

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Montag, 26. Oktober 2020 WIEN - WI "Nationalfeiertag": Börse Wien feiertagsbedingt WB geschlossen DEUTSCHLAND München * 10:00 WA Bekanntgabe Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) "Geschäftsklima-Index Oktober" Walldorf * 07:00 WA Bekanntgabe SAP "Ergebnis 3. Quartal" FRANKREICH Paris - 10:00 WA Veranstaltung IEA "IEA Speaker Series - European Green Deal – what are the next steps?" mit EU- Kommissionsvizepräsident und Klimaschutzkommissar Timmermans, IEA-Executive-Dir. Birol http://go.apa.at/qF6UQc6M USA Mountain View * 21:15 WA Bekanntgabe Alphabet (Google-Holding) "Ergebnis 3. IT Quartal" Washington * 16:00 WA Bekanntgabe US-Neubauverkäufe September WELTWEIT - AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------