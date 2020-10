WIRTSCHAFT - Termine von Sa, 24.10.20 bis Di, 27.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Montag, 26. Oktober 2020 WIEN - WI "Nationalfeiertag": Börse Wien feiertagsbedingt WB geschlossen DEUTSCHLAND München * 10:00 WA Bekanntgabe Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) "Geschäftsklima-Index Oktober" Walldorf * 07:00 WA Bekanntgabe SAP "Ergebnis 3. Quartal" FRANKREICH Paris - 10:00 WA Veranstaltung IEA "IEA Speaker Series - European Green Deal – what are the next steps?" mit EU- Kommissionsvizepräsident und Klimaschutzkommissar Timmermans, IEA-Executive-Dir. Birol http://go.apa.at/qF6UQc6M USA Mountain View * 21:15 WA Bekanntgabe Alphabet (Google-Holding) "Ergebnis 3. IT Quartal" Washington * 16:00 WA Bekanntgabe US-Neubauverkäufe September WELTWEIT - AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Dienstag, 27. Oktober 2020 WIEN * WI Bekanntgabe BAWAG "Ergebnis 3. Quartal" WB * WI Bekanntgabe "Aktuelle Arbeitsmarktzahlen sowie II Zahlen zu Kurzarbeit" * 08:30 WI Online-Energiefrühstück Verbund AG u.a. zu Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz mit Vorstandsvors. Anzengruber, Bundesministerin Gewessler, Energiesprecherin Graf (ÖVP), Energiesprecher Schroll (SPÖ) - 09:00- AA Video-Konferenz wiiw, french institute of 12:15 WA international relations (ifri) "How should the EU Deal with China?" (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) Registration page: https://www.ifri.org/en/debates/trade-investments- technology-climate-change-human-rightshow-should- deal-china * GRAFIK 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria "Tourismus-Zahlen CI September" (Ankünfte und Nächtigungen) * 10:00 WI Hannes Androsch (Androsch International Consulting II GmbH) im Klub der Wirtschaftspublizisten XI (nur für Klubmitglieder) (Klub der Wirtschaftspublizisten, 1., Bauernmarkt 6) * 10:00 WI Online-PG Diskurs. Das Wissenschaftsnetz II "Arbeitszeitverkürzung – aber wie? Einschätzungen XI aus der Wissenschaft" mit Univ.Prof. Rehm (Universität Duisburg/Essen), Gerold (TU Berlin), Univ.Prof. Flecker (Universität Wien) (via Zoom, Daten nach Anmeldung unter http://go.apa.at/DUzjI2zC ) OBERÖSTERREICH Linz - 10:00 WI PK Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ) "Holzmarkt: Nach historischem Tiefpunkt leichte Entspannung" mit u.a. Präs. Langer-Weninger (Landwirtschaftskammer OÖ, Kleiner Saal, 1. Stock, Auf der Gugl 3) STEIERMARK Graz * 09:00 II PK Stadt Graz "Mit Augenmaß durch die Krise – Ein WI pragmatisches Doppelbudget" u.a. mit Bgm. Nagl, StR Riegler (beide ÖVP), VBgm. Eustacchio (FPÖ) (Stadthalle Graz, Messeplatz 1) DEUTSCHLAND Frankfurt * 10:00 WA Bekanntgabe EZB "Quartalsbericht zur Kreditvergabe in der Eurozone sowie Geldmenge M3 September" GROSSBRITANNIEN London * 05:00 WA Bekanntgabe HSBC Holdings "Ergebnis 3. Quartal" * 08:00 WA Bekanntgabe BP "Ergebnis 3. Quartal" SCHWEIZ Basel * 07:00 WA Bekanntgabe Novartis "Ergebnis 3. Quartal" USA New York * 11:45 WA Bekanntgabe Pfizer "Ergebnis 3. Quartal" Peoria (Illinois) * 11:00 WA Bekanntgabe Caterpillar "Ergebnis 3. Quartal" Redmond (Washington) * 21:01 WA Bekanntgabe Microsoft Corp "Ergebnis 1. Quartal" Washington * 13:30 WA Bekanntgabe US-Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September * 15:00 WA Bekanntgabe Index des US-Verbrauchervertrauens Oktober Whitehouse Station * 11:30 WA Bekanntgabe Merck & Co "Ergebnis 3. Quartal" WELTWEIT - AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------