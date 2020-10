WIRTSCHAFT - Termine von Fr, 23.10.20 bis Sa, 24.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende: Vormittag: Thomas Karabaczek Nachmittag: Birgit Kremser Telefon: (01) 36060/1530 E-Mail: wirtschaft@apa.at

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Freitag, 23. Oktober 2020 WIEN * 09:00 WI Abschluss "Gewinn"-Messe (22.-23.10.) mit "Stars der Stunde" http://www.gewinn-messe.at/ (Findet virtuell statt) (Messe Wien, 2., Messeplatz 1) - 10:00 WI +++ ABGESAGT +++ PK Oesterreichische Nationalbank (OeNB) "Finanzverhalten der privaten Haushalte" (OeNB, VA-Saal, Erdgeschoß, 9., Otto-Wagner-Platz 3) * 10:30 II Coronavirus: PK SPÖ "Gesundheitsversorgung auf CI sichere Beine stellen - Spital-Budgetkürzungen WI höher als bisher angenommen" mit u.a. Bundesparteivors. Rendi-Wagner, Ärztekammer-Präs. Szekeres, Wr. Gesundheitsverbund-Dir. Binder (Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 16:30 WI Demonstration von Mietwagen-/Uber-Fahrern gegen CI neue Taxiregeln (Schmerlingplatz, Schottengasse, 1.) BURGENLAND Klingenbach - 11:00 WI PK "Bezirk Eisenstadt profitiert von II wirtschaftspolitischen Maßnahmen des Landes" mit LHStv. Eisenkopf, Schuller-Frank (Malerei Schuller), Krumpeck (Spenglerei Krumpeck) (Malerei Schuller, Wiener Straße 86, Betriebsgebiet) Oberwart - 11:00 CI PK FPÖ Landtagsklub Burgenland "Zugriff auf II Bauland seitens der Landesregierung - Forderung WI nach Volksbefragung" mit Klubobmann Tschürtz, LAbg. Benkö (Hotel Telegraph, Schulgasse 23) KÄRNTEN Klagenfurt - 09:30 WI Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Kärnten II (Schloss Krastowitz, Krastowitz) - 10:00 WI PK "Neue Wirtschaftskooperation - Kärnten und Steiermark werden zum Green Tech Valley" mit u. a. LHStv. Schaunig (SPÖ), LR Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), LR Schuschnig (ÖVP) (Landesregierung Kärnten, Spiegelsaal, Arnulfplatz 1) NIEDERÖSTERREICH Schwechat - 12:30 II PK "Multiversum Komplex verkauft – Stadt sichert WI sich Zugriffe auf Halle" mit u.a. Bgm. Baier (SPÖ) CI , Geschäftsführer Grünbichler und Bankel (Sofiensäle), Geschäftsführer Ausch und Wernigg (Akron Group) (Restaurant Felmayer, Neukettenhoferstraße 2-8/1) OBERÖSTERREICH Haid - 10:00 WI PK Smurfit Kappa Nettingsdorf "Inbetriebnahme 'Future Energy Plant'" mit LH Stelzer (ÖVP), GF Hochrathner, CEO Reiter (Virgin Fibre Cluster), CEO Nettingsdorf (Smurfit) (Smurfit Kappa Papierfabrik Nettingsdorf, Nettingsdorfer Straße 40) Linz * 12:00 II PK Land Oberösterreich "Oberösterreich wieder WI stark machen: Vorstellung des Oberösterreich- Plans" mit u.a. LH Stelzer (ÖVP), LHStv. Haimbuchner (FPÖ) Persönliche Teilnahme nur nach bestätigter Akkreditierung. Die Pressekonferenz wird auch live auf https://landoberoesterreich.streaming.at/20201013 sowie auf der Facebook-Seite des Landes OÖ www.facebook.com/ooe.gv.at übertragen. Akredditierung oder Anmeldung zur Online- Teilnahme: landeskorrespondenz@ooe.gv.at (OK-Deck/OÖ. Kulturquartier, OK-Platz 1) STEIERMARK Mürzzuschlag - 10:00 WI Eröffnung Großsolaranlage "Mayerhoferwiese" in CI Mürzzuschlag (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Mayerhoferwiese, oberhalb der Oberen Bahngasse 12b) TIROL Kitzbühel - 10:00 CI Coronavirus: PK "Präsentation des Corona- WI Präventionskonzeptes für Kitzbühel" u.a. mit Bgm. Winkler, Veider-Walser (Direktorin Kitzbühel Tourismus) (Tennisstadion Kitzbühel, Paß-Thurn-Straße) --------------------------------------------------------------------- EU DEUTSCHLAND Bonn - WA Informeller EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit AA (Binnenmarkt und Industrie) (22.-23.10.) EUROPÄISCHE UNION Luxemburg - 09:30 CA EU-Umweltrat mit u.a. Umweltministerin Gewessler WA AA --------------------------------------------------------------------- DEUTSCHLAND Frankfurt * 10:00 WA Bekanntgabe Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Deutschland, EU und Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) Stuttgart * 07:00 WA Bekanntgabe Daimler "Ausführliches Ergebnis 3. Quartal" - 9:10 Presse-Telefonkonferenz GROSSBRITANNIEN London * 08:00 WA Bekanntgabe Barclays "Ergebnis 3. Quartal" JAPAN Tokio * AA Unterzeichnung des britisch-japanischen Post- WA Brexit-Freihandelsabkommens mit britischer Handelsministerin Truss, japanischem Außenminister Motegi SCHWEIZ Zürich * 06:50 WA Bekanntgabe ABB "Ergebnis 3. Quartal" USA New York * 13:00 WA Bekanntgabe American Express "Ergebnis 3. Quartal" WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA --------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 WELTWEIT * AA Politische Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie CA WA -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------