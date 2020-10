Winterpause für zwei Donaufähren in Niederösterreich

Zwei Donaufähren in Niederösterreich stehen einmal mehr vor der Winterpause. Die Überquerung von Weißenkirchen nach St. Lorenz in der Wachau ist am Sonntag zum vorerst letzten Mal möglich, die Verbindung zwischen Klosterneuburg und Korneuburg besteht noch bis Montag, teilte der ÖAMTC am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Ganzjährigen Fährbetrieb gibt es nach Angaben des Automobilclubs in der Wachau zwischen Spitz und Arnsdorf. Im Zeitraum von November bis März allerdings nur wochentags.