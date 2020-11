Wifo: Beschäftigung im Tourismus immer noch klar unter dem Vorjahr

Die Coronakrise hat die Arbeitslosigkeit in Österreich seit März deutlich erhöht. Besonders gelitten haben dabei der Beherbergungs- und Gastronomiesektor, aber auch im Bauwesen, im Kulturbereich und bei den persönlichen Dienstleistungen wurden wegen der Pandemie deutlich Jobs reduziert. Erholt hat sich die Beschäftigungssituation bisher nur in kaum einer dieser krisengebeutelten Sektoren, schreibt das Wifo in einer Studie.

Vor allem im Tourismus- und Gastronomiebereich ist die Lage nach wie vor trüb. In dem Sektor lag die Beschäftigung zum Ende der Sommersaison immer noch knapp 10 Prozent (9,6 Prozent) unter dem Niveau des Vorjahres, so das Wifo. Auch im Bereich Kunst, Unterhaltung und Kultur lag das Minus bei 4,5 Prozent. Bei den sonstigen Dienstleistungen, wo auch Friseure und Kosmetikstudios enthalten sind, lag das Beschäftigungsminus per Ende September bei 2,1 Prozent zum Vorjahr.

In der Baubranche hat sich die Lage seit Beginn der Pandemie dagegen wieder etwas erholt. Die Beschäftigung stieg bis Ende September wieder um 1,3 Prozent über den Vorjahreslevel an.

Über alle Branchen betrachtet lag die Beschäftigung im September nur noch rund ein Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das bedeutet eine deutliche Verbesserung zum März 2020 - also zum Beginn der Pandemie -, als die Beschäftigung noch um 4,9 Prozent unter das Niveau von 2019 gesunken war.

"Ob sich die Erholung des Beschäftigtenstandes fortsetzt, wird in erheblichem Maße vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens abhängen. Insbesondere die von Deutschland und den Niederlanden ausgesprochenen Reisewarnungen trüben die Aussichten für den Wintertourismus deutlich ein", schreibt das Wifo in der Studie, über die am Mittwoch auch die "Salzburger Nachrichten" berichtet hatten.