Wiener Börse startet sehr fest - ATX gewinnt 1,26 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel klar höher aufgenommen. Im Fokus steht an den Finanzmärkten unverändert die US-Präsidentschaftswahl. Der Demokrat Joe Biden steht mittlerweile laut US-Medien kurz davor, die Wahl zum nächsten US-Präsidenten zu gewinnen. Zuvor hatte es lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. Die Hoffnung der Anleger, dass in den USA bald ein Sieger feststehen könnte, unterstützt und nimmt etwas die Unsicherheit aus dem Markt, hieß es von Experten.

Der heimische Leitindex ATX gewann bis 9.15 Uhr um 1,26 Prozent auf 2.173,84 Einheiten. Am heimischen Markt rückten in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene Andritz, Verbund und Wienerberger mit vorgelegten Quartalszahlen ins Blickfeld der Akteure. Andritz-Papiere zogen 3,7 Prozent hoch. Beim Verbund gab es ein Plus von 3,2 Prozent zu sehen und Wienerberger bauten ein Plus von 1,1 Prozent.