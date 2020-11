Wiener Börse startet mit Aufschlägen - ATX legt 0,4 Prozent zu

Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,35 Prozent auf 2.183,43 Einheiten zu, der ATX Prime verbesserte sich um 0,33 Prozent auf 1.116,09 Zähler. Damit könnte der ATX seine bereits fünf Sitzungen andauernde Gewinnserie auf sechs erhöhen.

Bei den US-Wahlen ist noch immer keine endgültige Entscheidung gefallen, allerdings deutet alles auf einen Sieg von Joe Biden hin. Inmitten der Hängepartie um den Ausgang der US-Wahl bereitet die Notenbank Fed den Boden für neue Konjunkturhilfen. Sie beließ den Leitzins am Donnerstag in der Spanne von null bis 0,25 Prozent und hielt zugleich die Tür für neue Nothilfen in der Corona-Pandemie offen.

Unter den Einzelwerten rückten Polytec in den Fokus. Der Verlust des Autozulieferers hat sich nach neun Monaten auf 10,4 Mio. Euro vergrößert, nach 14,1 Mio. Euro Gewinn im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Aktien gaben 1,75 Prozent nach.

Auch Andritz büßten 0,83 Prozent auf 31,08 Euro ein. Commerzbank und Deutsche Bank haben das Kursziel für die Titel nach der Ergebnisvorlage am Vortag von 36 auf 38 Euro angehoben und die Empfehlung "Buy" bestätigt.