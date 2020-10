Wiener Börse startet klar im Plus - ATX steigt um 0,68 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Damit zeichnet sich nach zwei Sitzungen mit negativen Vorzeichen eine leichte Erholung zum Wochenende hin ab. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,68 Prozent auf 2.181,17 Zähler zu, der ATX Prime verbesserte sich um 0,60 Prozent auf 1.115,69 Einheiten.

Die wichtigsten europäischen Indizes konnten in der Früh etwas zulegen - freundliche Vorgaben von den US-Börsen und den asiatischen Handelsplätzen dürften insgesamt für eine Stimmungsaufhellung gesorgt haben. In den USA hatten Hoffnungen auf ein möglicherweise bald vorliegendes Corona-Konjunkturpaket für Freude bei den Anlegern gesorgt.

An der Spitze der Kursgewinner standen im frühen Geschäft Zumtobel mit einem Aufschlag von 3,58 Prozent. Auch Addiko legten 2,76 Prozent zu. Die Branchenkollegen BAWAG (plus 1,00 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,84 Prozent) zeigten sich ebenfalls befestigt. Bei Erste Group ging es um 0,48 Prozent nach oben.