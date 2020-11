Wiener Börse startet klar im Minus - ATX verliert 1,33 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch in der Früh, nach der Wahlnacht in den USA, mit klaren Abgaben in den Handel gestartet. Zuletzt zeichnete sich zwischen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ein knappes Rennen ab.

Der heimische Leitindex ATX gab gegen 9.15 Uhr um 1,33 Prozent auf 2.116,17 Einheiten nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,25 Prozent auf 1.081,88 Punkte.

Bei einer Rede hatte sich Trump zuletzt bereits zum Wahlsieger erklärt und sprach aufgrund der weiterhin laufenden Auszählung von "Betrug". Er kündigte damit auch an, vor das oberste US-Gericht zu ziehen. Am Markt war dies im Vorfeld der Wahlen erwartet worden. Aufgrund der hohen Zahl an Briefwahlstimmen könnte es länger dauern, bis die endgültigen Ergebnisse bekannt gegeben werden.