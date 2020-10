Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 1,26 Prozent fester

Der Wiener Aktienmarkt hat die Sitzung am Freitag mit einem klaren Plus beendet. Der heimische Leitindex ATX kletterte um 1,26 Prozent auf 2.193,74 Zähler, der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,14 Prozent auf 1.121,74 Einheiten zu. Im Tagesverlauf hatten zunächst gute Vorgaben von den US-Börsen und positiv aufgenommene Konjunkturdaten für steigende Kurse gesorgt. Allerdings gingen die noch deutlicheren Verlaufsgewinne des ATX dann teilweise wieder zurück.

Die Liste der Tagesverlierer im prime market führten Warimpex mit minus 5,41 Prozent an. Kapsch TrafficCom verloren nach einer Gewinnwarnung 4,38 Prozent. Am anderen Ende des Kurszettels lagen Lenzing, die schon am Vortag kräftig zugelegt hatten, mit einem Kurssprung von 7,36 Prozent. Dahinter folgten Flughafen Wien (plus 5,70 Prozent) sowie Index-Schwergewicht Erste Group (plus 3,38 Prozent).