Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX bricht um 2,87 Prozent ein

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit starken Verlusten geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX büßte 2,87 Prozent auf 2.053,38 Punkte ein. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 2,92 Prozent auf 1.049,89 Zähler.

An anderen Börsen in Europa ging es teilweise noch deutlicher nach unten. Belastet wurden die Märkte von den zuletzt wieder steigenden Corona-Infektionszahlen und Ängsten vor weiteren Maßnahmen im Kampf gegen das Virus.

So wollen in Deutschland Bund und Länder mit strengen Kontaktbeschränkungen für die Bürger und einem weitgehenden Herunterfahren aller Freizeitaktivitäten die zweite Corona-Infektionswelle brechen. Auch in Frankreich wird eine Verschärfung der Maßnahmen erwartet.

Die größten Verlierer im Wiener prime market waren Flughafen Wien und Zumtobel mit Verlusten von jeweils rund acht Prozent. Gesucht waren hingegen nach Meldung vorläufiger Drittquartalszahlen Andritz und stiegen um 2,05 Prozent.