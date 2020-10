Wiener Börse (Nachmittag) - Leitindex weiterhin mit Kursgewinnen

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitagnachmittag weiterhin mit höheren Kursen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 14.15 Uhr 0,93 Prozent auf 2.186,63 Zähler zu, der ATX Prime stieg um 0,79 Prozent auf 1.117,82 Einheiten an. Der ATX zeigt sich damit weiterhin klar fester - allerdings musste er einen Teil seiner Verlaufsgewinne wieder abgeben.

Bisher hatten vor allem gute Vorgaben von den US-Börsen und am Markt gut aufgenommene Einkaufsmanagerindizes die Märkte gestützt. Diese Unterstützung ging aber zum Nachmittag hin wieder etwas zurück.

Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone fiel im Oktober um einen Punkt auf 49,4 Zähler und liegt damit wieder unter der 50-Punkte-Marke - Analysten hatten im Schnitt aber mit einer noch etwas stärkeren Stimmungseintrübung gerechnet. Insbesondere die Dienstleister in der Eurozone kämpfen mit starkem Gegenwind. Das entsprechende Barometer fiel von 48,0 Zählern auf 46,2 Punkte, während die Industrie sich weiter klar über der Wachstumsschwelle hält.

Palfinger büßten trotz einer freundlichen Analystenstimme 1,16 Prozent auf 21,30 Euro ein. Die Wertpapierexperten von Berenberg haben das Kursziel "Buy" bestätigt und das Kursziel von 27 auf 29 Euro angehoben.

Der Verbund-Stromkonzern macht wegen der Coronakrise keine Abstriche bei seinen Investitionsplänen, sagte Generaldirektor Wolfgang Anzengruber am Freitag auf der Gewinn-Messe. Die Aktien des Verbund verbesserten sich bisher um 0,77 Prozent.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass s Immo bis zu 1 Million eigene Aktien zurückerwerben will. Das entspreche rund 1,36 Prozent des Grundkapitals. Das Rückkaufprogramm, das über die Börse erfolgt, startet am 28. Oktober 2020 und endet voraussichtlich am 30. Juni 2021. Die Aktien des Unternehmens stiegen bisher um 1,45 Prozent.

Unter den Einzelwerten konnten Lenzing erneut auftrumpfen und kletterten wie schon am Vortag deutlich nach oben. Das Plus zum Wochenausklang lag bei bisher 3,41 Prozent. Ebenfalls stark gesucht waren die Aktien der Index-Schwergewichte OMV (plus 2,12 Prozent) und Erste Group (plus 2,00 Prozent). Auch die übrigen Bankenwerte zeigten sich überwiegend fester. BAWAG verteuerten sich um 1,24 Prozent und Raiffeisen Bank International um 1,76 Prozent. Addiko gaben gegen den Branchentrend um 1,88 Prozent nach.