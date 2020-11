Wiener Börse (Nachmittag) - ATX tendiert mit plus 0,51 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag im Zuge einer äußerst volatilen Handelssitzung mit Gewinnen tendiert. Starke Kursschwankungen diesseits des Atlantiks sind hauptsächlich auf die Unsicherheiten um den Ausgang der US-Präsidentenwahlen zurückzuführen. Zuletzt zeichnete sich ein enges Rennen ab - die Blicke fielen speziell auf den US-Bundesstaat Michigan.

Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 14.00 Uhr um 0,51 Prozent auf 2.155,65 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,46 Prozent auf 1.100,67 Zähler zu.

"Wir erleben, wie eine Alptraumsituation wahr wird, denn jetzt geht es um juristische Kämpfe", analysierte Experte Naeem Aslam vom Brokerhaus Avatrade jüngste Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump. Obwohl aus vielen wichtigen US-Bundesstaaten noch keine endgültigen Ergebnisse vorlagen, erklärte sich Trump zum Wahlsieger, ohne dafür Belege zu liefern. Zugleich sprach Trump von "Betrug" an den Wählern und kündigte an, vor den Obersten Gerichtshof ziehen zu wollen. US-Demokraten sagten daraufhin, sich ebenfalls juristisch in Stellung zu bringen.

Unternehmensseitig rückten hierzulande indes Zahlenvorlagen von Lenzing und Addiko in den Vordergrund. Die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers verloren zuletzt 0,32 Prozent. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns sank in den ersten drei Quartalen 2020 im Jahresvergleich von 267 auf 140 Mio. Euro, der Umsatz von 1,62 auf 1,19 Mrd. Euro.

Für die Aktien der Addiko Bank ging es um 5,76 Prozent hinauf, nachdem die Wertpapiere des Finanzinstituts anfangs leicht nachgegeben hatten. Die Bank hat in den ersten neun Monaten 2020 einen Nettoverlust von 6,4 Millionen Euro geschrieben. Das war dank eines Gewinns im dritten Quartal um die Hälfte weniger als zum ersten Halbjahr (Verlust 12,2 Mio. Euro).

Größere Aufschläge verzeichneten lediglich die Anteilsscheine des Flugzeugzulieferers FACC. Sie sprangen zuletzt um zwölf Prozent hinauf. Bereits am Vortag hatten sie um mehr als sechs Prozent zugelegt.

Auch eine Analystenstimme rückte in den Vordergrund. Die Analysten der Commerzbank haben nach der gestrigen Zahlenvorlage der AT&S ihr Kursziel für die Aktien des Leiterplattenherstellers von 21,0 auf 23,0 Euro erhöht. In der Studie des Experten Florian Treisch lautet das Votum weiterhin auf "Buy". AT&S tendierten zuletzt prozentuell unverändert bei 18,00 Euro.

Der Technologiekonzern Andritz liefert für die indische ITC Paperboards and Specialty Papers Division (ITC-PSPD) eine Eindampfanlage, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktien des Unternehmens gewannen zuletzt um 1,89 Prozent.