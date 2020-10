Wiener Börse (Mittag) - ATX weiterhin deutlich im Plus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag zu Mittag weiterhin klar im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 12.00 Uhr 1,36 Prozent auf 2.195,97 Zähler zu, der ATX Prime zog um 1,20 Prozent auf 1.122,44 Einheiten an. Mit diesem starken Finish könnte sich für den Leitindex doch noch ein kleines Wochenplus ausgehen. Freundliche Vorgaben aus den USA und Asien sorgten in Europa für eine Stimmungsaufhellung.

Zudem wurden die Märkte von freundlich aufgenommenen Einkaufsmanagerdaten gestützt. Der Index für die Eurozone fiel im Oktober zwar um einen Punkt auf 49,4 Zähler und liegt damit wieder unter der 50-Punkte-Marke - Analysten hatten im Schnitt aber mit einer noch etwas stärkeren Stimmungseintrübung gerechnet. In Deutschland fiel der Index, der die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst, um 0,2 auf 54,5 Punkte, hielt sich aber deutlich über der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. Ökonomen hatten mit einem deutlicheren Rückgang auf 53,2 Zählern gerechnet.

In Wien blieb es vor dem Start der Berichtssaison nächste Woche meldungsseitig recht ruhig. Eine Analystenstimme gab es zu Palfinger: Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel "Buy" bestätigt und das Kursziel von 27 auf 29 Euro angehoben. Die Titel gaben dennoch um 1,62 Prozent auf 21,20 Euro nach.

Am Vorabend wurde bekannt, dass s Immo bis zu 1 Million eigene Aktien zurückerwerben will. Das entspreche rund 1,36 Prozent des Grundkapitals. Das Rückkaufprogramm, das über die Börse erfolgt, startet am 28. Oktober 2020 und endet voraussichtlich am 30. Juni 2021. Die Aktien des Unternehmens legten bisher 0,29 Prozent zu. Auch die Branchenkollegen UBM (plus 2,13 Prozent) und CA Immo (plus 1,57 Prozent) zeigten sich fester. Immofinanz verteuerten sich um 1,31 Prozent.

Der Verbund-Stromkonzern macht wegen der Coronakrise keine Abstriche bei seinen Investitionsplänen. Das sagte Generaldirektor Wolfgang Anzengruber am Freitag auf der Gewinn-Messe. Die Aktien des Verbund befestigten sich bis Mittag um 2,03 Prozent.

Bei den Einzelwerten taten sich Lenzing, die schon am Vortag kräftig zugelegt hatten, hervor: Die Titel zogen mit Plus 4,67 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market. Auch Index-Schwergewicht konnten einen Kursgewinn von 2,67 Prozent verbuchen. Am unteren Ende des Kurszettels notierten sich hingegen Warimpex, die um 6,31 Prozent abrutschten.

Im Branchenvergleich zeigten sich Bankwerte gut gesucht. Erste Group zogen um 2,31 Prozent an, bei der BAWAG ging es um 1,00 Prozent nach oben und Raiffeisen Bank International verbesserten sich um 0,38 Prozent.