Wiener Börse (Mittag) - ATX sehr fest mit plus 1,78 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag klare Gewinne ausgewiesen. Der heimische Leitindex ATX legte gegen zwölf Uhr um satte 1,78 Prozent auf 2.091,47 Punkte zu. Der breiter gefasste ATX Prime erhöhte sich um 1,59 Prozent auf 1.067,77 Zähler. Auch das europäische Börsenumfeld tendierte mit klaren Aufschlägen.

Steigende Corona-Infektionszahlen, Eindämmungsmaßnahmen in großen Teilen Europas und die mit den US-Präsidentschaftswahlen in Verbindung gebrachten Unsicherheiten traten am heutigen Handelstag zunächst in den Hintergrund. In der Vorwoche hatten diese Faktoren noch deutlich belastet, allerdings dürften Investoren zu Beginn dieser Woche wieder Mut gefasst haben.

Zu den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten hieß es zuletzt, dass sich die Börsen sowohl mit einem Wahlsieg des amtierenden Präsidenten Donald Trump als auch mit einem Sieg des Herausforderers Joe Biden arrangieren könnten. Wichtig sei für Börsianer, frühzeitig zu wissen, wohin die Reise gehe. Eine Hängepartie mit einem lange Zeit unklaren Ausgang sei das schlimmste Szenario.

Indes konnten auch positive Konjunkturdaten aus China und der Eurozone Auftrieb verleihen. Unter anderem hat in der Volksrepublik im Oktober die Fabriksaktivität mit dem schnellsten Tempo seit fast einem Jahrzehnt zugelegt. Im weiteren Verlauf werden noch Daten aus den USA erwartet.

Unternehmensseitig rückte die Erste Group mit neuen Quartalszahlen in den Mittelpunkt. Unterm Strich blieben nach drei Quartalen 637,1 Mio. Euro übrig, nach 1.233 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019. Wegen der Coronapandemie lasten heuer vor allem die Risikokosten auf dem Ergebnis der Bank. Für das kommende Jahr rechnet die Erste Group aber bereits wieder mit leicht rückläufigen Risikokosten. Die schwer gewichteten Aktien des Finanzinstituts legten um 3,47 Prozent zu.

CA Immo verteuerten sich indes um 2,12 Prozent. Der Konzern hat für 87 Mio. Euro ein Bürogebäude in Warschau gekauft. Das Closing für das Postepu 14 mit einer vermietbaren Nutzfläche von 34.500 Quadratmetern ist bereits erfolgt, teilte das Unternehmen mit.

Kapsch TrafficCom tendierten prozentuell unverändert. Der Mautsystemanbieter verkauft seine Anteile an dem österreichischen Mobilitätsdienstleister Fluidtime. Michael Kieslinger, CEO und Gründer von Fluidtime, übernahm per 1. November die 75,5 Prozent, die Kapsch seit Ende 2016 gehalten hatte. Derzeit gebe es intensive Gespräche mit anderen Investoren, die in Fluidtime investieren wollen, teilte Kieslinger mit.

Im Vorfeld der am morgigen Dienstag anstehenden Halbjahreszahlen der AT&S legten die Aktien des Unternehmens zu. Sie stiegen zuletzt um 2,82 Prozent. Im Spitzenfeld der prime market tendierten zudem auch die schwer gewichteten Titel der OMV um 3,25 Prozent höher.