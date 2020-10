Wiener Börse (Eröffnung) - Corona-Ängste verunsichern, ATX mit -3,8 %

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit starken Verlusten in den Handel gestartet. Der österreichische Leitindex ATX büßte bis gegen 10.15 Uhr 3,37 Prozent auf 2.042,95 Punkte ein. Auch an anderen Börsen in Europa ging es angesichts steigender Corona-Infektionszahlen nach unten.

Belastet wurden die Märkte von den sich in mehreren Ländern abzeichnenden neuen Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie. So beraten in Deutschland am Mittwoch Bund und Länder über das weitere Vorgehen. Für zusätzliche Unsicherheit sorgte zudem der Brexit und die bald anstehende US-Wahl.

Die größten Verlierer im prime market waren Lenzing mit einem Minus von 9,94 Prozent auf 58,00 Euro. Am Vortag hatten die Aktien nach einer Kurszielerhöhung noch über sieben Prozent zugelegt. Die Baader Bank hat ihr Kursziel für die Titel des Faserherstellers deutlich von 44,0 auf 67,0 Euro erhöht.

Größere Abgaben verbuchten im Frühhandel auch Polytec (minus 7,75 Prozent) und Strabag (minus 7,10 Prozent). Unter den ATX-Schwergewichten verloren OMV 5,29 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Mittwoch nicht mehr an. Mit Spannung erwartet werden an den Märkten jetzt die am Donnerstag angesetzten geldpolitischen Entscheidungen und anschließenden Kommentare der EZB. "Die EZB-Präsidentin wird die hohe Verunsicherung im Zusammenhang mit Corona und die Abhängigkeit der konjunkturellen Perspektive vom Pandemieverlauf deutlich machen", erwarten die Analysten der Helaba.