Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,49 Prozent

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0141 vom 04.11.2020 muss es im vorletzten Absatz richtig heißen: Unter dem Strich lag hier in den ersten neun Monaten ein Minusertrag... (nicht: Unter dem Strich lag hier im dritten Quartal ein Minusertrag...) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit Abgaben präsentiert, allerdings einen Teil der klaren Verluste der ersten Handelsminuten wieder eingegrenzt. Im Fokus blieben die US-Wahlen, bei denen sich zwischen dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ein knappes Rennen abzeichnet.

Der heimische Leitindex ATX gab kurz vor 9.30 Uhr um 0,49 Prozent auf 2.134,17 Einheiten nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,50 Prozent auf 1.090,09 Punkte.

Bei einer Rede hatte sich Trump zuletzt bereits zum Wahlsieger erklärt und sprach aufgrund der weiterhin laufenden Auszählung von "Betrug". Er kündigte damit auch an, vor das oberste US-Gericht zu ziehen. Am Markt war dies im Vorfeld der Wahlen erwartet worden. Aufgrund der hohen Zahl an Briefwahlstimmen könnte es länger dauern, bis die endgültigen Ergebnisse bekannt gegeben werden.

Konjunkturdatenseitig rückte in Spanien der Einkaufsmanagerindex der Dienstleistungsbranche in den Fokus ab. Er blieb für Oktober zwar unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, allerdings fiel er mit 41,4 Zählern besser aus als zuletzt erwartet. Im weiteren Verlauf werden nun selbige Daten aus weiteren Eurozonen-Ländern und den USA erwartet.

Unternehmensseitig richten sich die Blicke unter anderem auf die Lenzing, die frische Zahlen vorgelegt hatte. Der oberösterreichische Faserhersteller hat bei Ergebnis und Umsatz die Coronakrise in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres zu spüren bekommen, bemerkt aber eine deutliche Verbesserung im dritten Quartal. "Die Umsetzung strategischer Investitionsprojekte schreitet weiterhin planmäßig voran", so das Unternehmen. Die Aktien des Konzerns gewannen zuletzt 1,45 Prozent.

Auch die Addiko Bank öffnete ihre Bücher. Unter dem Strich lag hier in den ersten neun Monaten ein Minusertrag von 6,4 Mio. Euro vor nach einem Gewinn von 23,4 Mio. Euro im Vorjahr. Die Papiere verloren zunächst 0,27 Prozent.

Die schwer gewichteten Bankentitel zeigten sich ebenfalls im Minus. Erste Group verloren 0,64 Prozent. Raiffeisen und BAWAG verbuchten Kursverluste von mehr als einem Prozent.