Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt am Vormittag 0,99 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag klar im Plus gezeigt. Die Aussicht auf eine Entscheidung bei der US-Präsidentschaftswahl unterstütze an den Aktienmärkten. Der Demokrat Joe Biden hat nach dem Gewinn wichtiger Bundesstaaten gute Chancen auf einen Erfolg bei der US-Präsidentenwahl.

Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.45 Uhr um 0,99 Prozent auf 2.167,70 Einheiten. Am heimischen Markt rückten in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene Andritz, Verbund und Wienerberger mit vorgelegten Quartalszahlen ins Blickfeld der Akteure.

Andritz-Papiere steigerten sich nach Ergebnisvorlage um 3,7 Prozent. Der steirische Anlagenbauer hat in der Coronapandemie gut verdient. Der Umsatz stieg leicht, der Gewinn verdreifachte sich in den ersten drei Quartalen des Jahres. Der Auftragseingang lag zwar leicht unter dem Vorjahresvergleichszeitraum, als es einen Großauftrag gegeben hatte, erreichte aber den zweithöchsten jemals erreichten Wert für die ersten drei Quartale eines Jahres.

Der Verbund hat in den ersten drei Quartalen trotz coronabedingt niedrigerer Stromnachfrage und geringerer Wasserführung mehr Gewinn erzielt. Zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr etwas angehoben. Die Verbund-Anteilsscheine reagierten mit einem klaren Zuwachs von vier Prozent.

Mit einem unerwartet gut verlaufenen dritten Quartal hat der weltgrößte Ziegelproduzent Wienerberger in den ersten neun Monaten trotz Coronakrise besser abgeschnitten als von den Analysten prognostiziert. Das operative EBITDA lag mit 432 Mio. Euro nur um 7 Prozent unter den Neunmonatszahlen von 2019 und der Nettogewinn ging um 79 Prozent auf 43,3 Mio. Euro zurück. Die Wienerberger-Titel bauten ein moderates Plus von 0,4 Prozent.

Addiko Bank verteuerten sich um 3,5 Prozent. Bereits am Vortag waren die Titel der Bank nach Zahlenpräsentation um fast neun Prozent hochgesprungen.

Bei den schwerer gewichteten Bankentitel Erste Group (minus 0,1 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,2 Prozent) gab es noch wenig Kursbewegung zu sehen.