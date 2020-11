Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag um 0,40 Prozent höher

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Gewinnen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX legte gegen 9.40 Uhr um 0,40 Prozent auf 2.063,21 Punkte zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,34 Prozent auf 1.054,61 Zähler.

Zuletzt waren steigende Corona-Infektionszahlen, die damit in Verbindung stehenden Lockdowns in Teilen Europas und die mit den US-Präsidentschaftswahlen in Verbindung gebrachten Unsicherheiten als belastende Faktoren für die Märkte weltweit genannt worden. Allerdings dürften diese Aspekte hierzulande zunächst in den Hintergrund getreten sein.

Seitens makroökonomischer Veröffentlichungen könnten indes bereits vorbörslich veröffentlichte Daten aus China gestützt haben. Dort hat im Oktober die Fabriksaktivität mit dem schnellsten Tempo seit fast einem Jahrzehnt zugelegt. Auch Daten aus Spanien fielen besser aus als erwartet.

Unternehmensseitig rückte die Erste Group mit neuen Quartalszahlen in den Mittelpunkt. Unterm Strich blieben nach drei Quartalen 637,1 Mio. Euro übrig, nach 1.233 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019. "In Anbetracht dieser außerordentlichen Krise können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das dritte Quartal entwickelte sich sehr gut", kommentierte Finanzchef Stefan Dörfler das Ergebnis. Die schwer gewichteten Aktien des Finanzinstituts legten um 2,59 Prozent zu.

Auch die Wertpapiere der anderen Banken konnten mehrheitlich gewinnen. So erhöhten sich BAWAG um 1,15 Prozent. Raiffeisen stiegen zuletzt um 0,32 Prozent. Bei den Titeln der Addiko wurde dagegen noch kein Kurs festgestellt.

CA Immo verteuerten sich um 0,21 Prozent. Der Konzern hat für 87 Mio. Euro ein Bürogebäude in Warschau gekauft. Das Closing für das Postepu 14 mit einer vermietbaren Nutzfläche von 34.500 Quadratmetern ist bereits erfolgt, teilte das Unternehmen mit.

Gefragt waren am heutigen Handelstag zunächst auch Wertpapiere der Porr. Sie verteuerten sich um 1,75 Prozent und dahinter rangierten Wienerberger mit plus 0,92 Prozent.

Am anderen Ende der Kurstafel sackten DO&CO um mehr als drei Prozent ab. Kapsch TrafficCom verloren 2,23 Prozent und Rosenbauer sanken um 2,69 Prozent.