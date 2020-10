Wiener Aktienmarkt vorbörslich stark im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch erneut mit starken Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX indizierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 2,1 Prozent. Auch an anderen europäischen Börsen werden Verluste erwartet.

Verunsichert werden die Börsen weiter von der Coronakrise, dem Brexit und den anstehenden US-Wahlen. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in Wien in der Früh hingegen nicht vor.

Am Dienstag hatte der ATX um 3,63 Prozent schwächer bei 2.114,13 Punkten geschlossen. Bei den Einzelwerten verloren die Aktien der BAWAG nach Meldung von Quartalszahlen 6,25 Prozent. Schwer unter Druck standen daneben auch die Titel von Do&Co mit einem Kursrutsch von 8,61 Prozent sowie die Anteilsscheine von Schoeller-Bleckmann mit einem Minus von 7,11 Prozent

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Lenzing +7,69% 64,40 Euro Frequentis +0,00% 17,00 Euro Porr +0,00% 11,62 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Do&Co -8,61% 31,30 Euro Schoeller-Bleckmann -7,11% 20,25 Euro Flughafen Wien -6,64% 22,50 Euro