Wiener Aktienmarkt vorbörslich negativ erwartet

Nach der US-Wahlnacht dürfte die Wiener Börse am Mittwoch mit negativer Tendenz in den Handel startet. "Amerika hat gewählt, und es scheint so, als würde Donald Trump erneut ein Überraschungssieg gelingen", kommentierten die Experten der Helaba in der Früh die bisher vorliegenden Ergebnisse in den Vereinigten Staaten. Der Sieger stehe bisher nicht fest und die hohe Briefwahlbeteiligung verzögere die finale Bekanntgabe eines solchen.

Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 1,20 Prozent tiefer bei 2.118,80 Einheiten.

An den Finanzmärkten habe man auf einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden gesetzt, schrieben die Helaba-Analysten weiter. Zuletzt seien der Euro und die US-Renditen wegen der US-Umfrageergebnisse solide gestiegen; nun geben sie wieder nach. "Gleichzeitig erschüttert das Ergebnis aber nicht die Weltbörsen", kommentierten die Finanzexperten die Aufschläge im asiatischen Handel.

Seitens konjunktureller Impulsgeber werden zur Wochenmitte Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors aus der Eurozone und den USA erwartet. "In Europa dürfte vor allem der spanische Servicesektor nochmals einen schwächeren Wert aufweisen", prognostizierten die Experten der Helaba. In den Vereinigten Staaten wird dagegen mit einem anhaltend hohen ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes gerechnet.

Unternehmensseitig richten sich die Blicke unter anderem auf die Lenzing AG, die frische Zahlen vorgelegt hatte. Der oberösterreichische Faserhersteller hat bei Ergebnis und Umsatz die Coronakrise in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres zu spüren bekommen, bemerkt aber eine deutliche Verbesserung im dritten Quartal. "Die Umsetzung strategischer Investitionsprojekte schreitet weiterhin planmäßig voran", so das Unternehmen.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) sank in den ersten drei Quartalen im Jahresvergleich von 267 auf 140 Mio. Euro, die Ebitda-Marge von 16,5 auf 11,7 Prozent, der Umsatz von 1,62 auf 1,19 Mrd. Euro. Der Free Cash Flow reduzierte sich in den ersten drei Quartalen 2020 von plus 11,4 auf minus 460,8 Mio. Euro. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich von 7.036 auf 7.241.

Auch die Addiko Bank legte Zahlen vor. Unter dem Strich lag hier im dritten Quartal ein Minusertrag von 6,4 Mio. Euro vor nach einem Gewinn von 23,4 Mio. Euro im Vorjahr.

Am Dienstag hatte der ATX um 2,92 Prozent höher bei 2.144,63 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +11,66% 18,00 Euro Flughafen Wien +6,97% 21,50 Euro FACC +6,16% 5,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Telekom Austria -1,20% 5,78 Euro Post -1,09% 27,30 Euro AMAG -0,79% 25,00 Euro