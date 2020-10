Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Der Wiener dürfte am Freitag mit leichten Abschlägen in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte etwa eine halbe Stunde vor Handelsbeginn mit einem Minus von 0,06 Prozent. Die Vorgaben von den US-Märkten sind positiv - hier hatte die Hoffnung auf ein möglicherweise bald vorliegendes Corona-Konjunkturpaket für Freude bei den Anlegern gesorgt.

Dennoch bleibt die Sorge um die europaweit steigenden Corona-Neuninfektionen im Fokus der Marktteilnehmer. Dazu kommen weiterhin die Unsicherheiten um den Brexit und jene in Hinblick auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl. "Gestern Abend kam es zu einem Fernsehduell zwischen Präsident Trump und dessen Herausforderer Biden. Mehrheitlich wird Biden als Sieger gesehen", schreiben die Marktexperten der Helaba.

In Wien blieb es meldungsseitig vor Börsenstart sehr ruhig, auch von Analystenseite kamen bis dato keine Impulse. An der Konjunkturdatenfront stehen heute Einkaufsmanagerzahlen zur Veröffentlichung an. "Mit den seit Wochen zunehmenden COVID19-Neuinfektionszahlen steigt auch die Sorge vor Lockdownmaßnahmen und deren schädlicher Wirkung auf die konjunkturelle Erholung. Die Einkaufsmanagerbefragungen in Europa werden Aufschluss darüber geben, inwieweit es schon zu Belastungen gekommen ist", schreibt die Helaba.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,40 Prozent schwächer bei 2.166,41 Punkten geschlossen. Europaweit hatten die steigenden Corona-Infektionszahlen die Märkte belastet. Im Späthandel wurden die Kursabschläge am heimischen Aktienmarkt jedoch etwas eingegrenzt. Unterstützung hatte die aufgehellte Stimmung an der Wall Street geliefert.

Unter den Schwergewichten gaben OMV-Anteilsscheine am Donnerstag um 1,72 Prozent ab. Ans untere Ende der Kursliste rutschten die Papiere von Do&Co mit einem Abschlag von 3,7 Prozent. Den Spitzenplatz in Wien eroberte hingegen die Lenzing-Aktie mit plus 3,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Lenzing +3,53% 55,70 Euro Addiko Bank +2,76% 7,44 Euro UNIQA +1,39% 5,09 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Do&Co -3,74% 34,70 Euro Palfinger -2,93% 21,55 Euro FACC -2,75% 4,96 Euro