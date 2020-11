Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit klar negativen Vorzeichen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich eine halbe Stunde vor Sitzungsstart mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 2.161,68 Einheiten. Damit könnte die fünf Tage dauernde Aufwärtsserie des ATX ein vorläufiges Ende finden. Ein möglicher Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen hatte bei den Anlegern zuletzt für Kauflaune gesorgt.

Doch der Gewinner der US-Wahl steht noch immer nicht fest - auch wenn alles auf einen Sieg von Biden hindeutet. Inmitten der Hängepartie um den Ausgang der US-Wahl bereitet die Notenbank Fed den Boden für neue Konjunkturhilfen. Sie beließ den Leitzins am Donnerstag in der Spanne von null bis 0,25 Prozent und hielt zugleich die Tür für neue Nothilfen in der Corona-Pandemie offen.

Auch konjunkturseitig sind zum Wochenausklang alle Blicke auf die USA gerichtet: Dort wird am Nachmittag der viel beachtete Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober veröffentlicht. Unternehmensseitig stehen heute Zahlen zum dritten Quartal von Polytec an. Zu Andritz, die am Vortag Ergebnisse vorgelegt hatten, kamen Analysen der Commerzbank und der Deutschen Bank. Beide Institute haben ihr Kursziel auf 38 Euro erhöht und empfehlen die Papiere mit "Buy".

Die Wiener Börse hatte am Donnerstag eine starke Sitzung absolviert, der ATX schloss um 1,37 Prozent höher bei 2.175,83 Punkten. Beflügelt hatte die positive internationale Börsenstimmung. Im Fokus standen unter den Einzelwerten Andritz, Verbund und Wienerberger, die allesamt Quartalszahlen vorlegten. Der Verbund hat in den ersten drei Quartalen trotz coronabedingt niedrigerer Stromnachfrage und geringerer Wasserführung mehr Gewinn erzielt. Die Aktien kletterten 4,5 Prozent nach oben.

Andritz-Papiere gewannen nach der Ergebnisvorlage um 0,6 Prozent. Der steirische Anlagenbauer hat in der Coronapandemie gut verdient. Mit einem unerwartet gut verlaufenen dritten Quartal überraschte Wienerberger, das Unternehmen schnitt in den ersten neun Monaten trotz Coronakrise besser ab als von den Analysten prognostiziert. Die Wienerberger-Titel schlossen um 2,4 Prozent fester.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Rosenbauer +13,44% 34,60 Euro Zumtobel +7,36% 5,40 Euro UBM Development +6,81% 29,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Porr -4,93% 12,34 Euro Do&Co -1,75% 30,85 Euro Agrana -1,18% 15,12 Euro