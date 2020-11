Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar im Plus erwartet

Am Donnerstag dürfte die Wiener Börse den Handelstag klar im Plus aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,5 Prozent höher bei 2.157 Einheiten.

Im Fokus steht an den Finanzmärkten unverändert die US-Präsidentschaftswahl. Der Demokrat Joe Biden steht mittlerweile offenbar kurz davor, die Wahl zum nächsten US-Präsidenten zu gewinnen. Zuvor hatte es lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben.

Am heimischen Markt rückten in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene Andritz, Verbund und Wienerberger mit vorgelegten Quartalszahlen ins Blickfeld der Akteure. Mit einem unerwartet gut verlaufenen dritten Quartal hat der weltgrößte Ziegelproduzent Wienerberger in den ersten neun Monaten trotz Coronakrise besser abgeschnitten als von den Analysten prognostiziert. Das operative EBITDA lag mit 432 Mio. Euro nur um 7 Prozent unter den Neunmonatszahlen von 2019 und der Nettogewinn ging um 79 Prozent auf 43,3 Mio. Euro zurück.

Der steirische Anlagenbauer Andritz hat in der Coronapandemie gut verdient. Der Umsatz stieg leicht, der Gewinn verdreifachte sich in den ersten drei Quartalen des Jahres. Der Auftragseingang lag zwar leicht unter dem Vorjahresvergleichszeitraum, als es einen Großauftrag gegeben hatte, erreichte aber den zweithöchsten jemals erreichten Wert für die ersten drei Quartale eines Jahres.

Der Energieversorger Verbund konnte im laufenden Geschäftsjahr seinen Konzerngewinn nach drei Quartalen um sechs Prozent auf 477,7 Mio. Euro steigern.

Am Mittwoch hatte der ATX um moderate 0,09 Prozent höher bei 2.146,51 Punkten geschlossen. Unternehmensseitig ließen Zahlenvorlagen Lenzing und Addiko Bank in den Vordergrund rücken. Dabei verloren die Aktien des oberösterreichischen Faserherstellers 2,58 Prozent. Für die Aktien der Addiko Bank ging es dagegen um 8,70 Prozent hinauf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +13,80% 5,69 Euro Addiko Bank +8,70% 8,12 Euro UBM Development +4,10% 27,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Erste Group -3,35% 18,05 Euro Semperit -2,93% 21,55 Euro Lenzing -2,58% 60,50 Euro