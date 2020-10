Weißrussland - Telefonat Lukaschenko/Pompeo offenbar ohne Annäherung

Ein Telefonat zwischen dem weißrussischen (belarussischen) Präsidenten Alexander Lukaschenko und US-Außenminister Mike Pompeo über die Lage in Weißrussland hat offenbar keine Annäherung gebracht. Russland und Weißrussland seien bereit, gemeinsam auf Bedrohungen von Außen zu antworten, zitierte die russische Agentur Interfax am Samstag das weißrussische Staatsfernsehen. Seit dem Besuch Pompeos in Minsk habe sich die Situation im Land dramatisch verändert, hieß es zudem.

Pompeo war im Februar dorthin gereist, um eine "Normalisierung" der Beziehungen zwischen beiden Ländern voranzubringen. Im Spätsommer änderten sich aber die Vorzeichen. Lukaschenko, der das Land seit rund einem Vierteljahrhundert mit harter Hand regiert, rief sich nach der Wahl am 9. August als klaren Sieger aus. Die Opposition sprach indes von Wahlbetrug. Seitdem gingen wiederholt hunderttausende Menschen gegen ihn auf die Straßen. Die Polizei geht teils hart gegen Demonstranten vor, tausende Bürger wurden festgenommen. Die USA und auch die EU verhängten Sanktionen gegen weißrussische Vertreter, Lukaschenko näherte sich deutlich enger an Russland an.

Am Montag läuft eine von der Opposition gesetzte Frist aus, bis zu der Lukaschenko von seinem Amt zurücktreten soll. Andernfalls wollen die Gegner des Präsidenten das Land mit einem Generalstreik lahmlegen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Lukaschenko bereits früher zugesagt, Spezialtruppen gegen Unruhen zu schicken, sollte dies nötig sein.