Weißrussland - Runder Tisch mit Zivilgesellschaft in Wien geplant

Prominente Vertreter der weißrussischen Zivilgesellschaft sollen am 6. November in Wien bei einem Runden Tisch mit österreichischen Partnern beraten, wie Organisator Hans-Georg Heinrich gegenüber der APA bestätigte. Das vom österreichischen Außenamt unterstützte Treffen war zuvor von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in einem Brief an den ÖGB angekündigt worden.

"Wir wollen uns anhören, welche Vorstellungen jene Personen haben, die wahrscheinlich die Politik in Weißrussland mitbestimmen werden", sagte Heinrich am Freitag zur APA. Der Vizepräsident des Wiener Thinktanks ICEUR wollte keine konkreten Namen der Teilnehmer aus Weißrussland nennen. Aufgrund von Corona-Beschränkungen würden allerdings lediglich fünf Weißrussinnen und Weißrussen nach Wien kommen, erklärte er.

Bekannt geworden war der geplante Runde Tisch durch ein Antwortschreiben von Außenminister Alexander Schallenberg an den Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB), der seinerseits im September in einem Brief an Schallenberg die Gründung eines Fonds für die Unterstützung der weißrussischen Zivilgesellschaft nahegelegt hatte.

Der Außenminister sah dafür keine Notwendigkeit: Man verfüge über genügend Instrumente und Möglichkeiten, um eine zusätzliche diesbezügliche Unterstützung zu ermöglichen, betonte Schallenberg in seinem Brief vom 27. Oktober und erklärte, dass insbesondere ein Vorgehen im Einklang mit EU-Partnern angezeigt sei. Er habe beim EU-Außenministerrat am 12. Oktober die österreichische Position vertreten, dass man mit Belarus nicht nur in der Sprache der Sanktionen sprechen dürfe, sondern auch Anreize für die Zivilgesellschaft schaffen solle.

Auf nationaler Ebene unterstützte man Projekte zur Annäherung der belarussischen mit der österreichischen Zivilgesellschaft, wie etwa die Abhaltung eines Runden Tischs in Wien im November, schrieb der Außenminister. "In dieser so schwierigen wie entscheidenden Zeit für die belarussische Gesellschaft müssen wir alle einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Fenster der nach Europa nicht schließen", schloss er sein Schreiben.

Alexander Lukaschenko, der im Zusammenhang mit Wahlfälschungsvorwürfen von der EU indes nicht mehr als legitimer Staatschef anerkannt wird, setzte Anfang der Woche auf einen bilateralen Annäherungsversuch. In einem Telegramm zum österreichischen Nationalfeiertag an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, über das die staatliche weißrussische Nachrichtenagentur BelTA berichtete, erinnerte er seinen Wien-Besuch im vergangenen Jahr und betonte ein "hohes Potenzial für die eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit". "Wir dürfen es angesichts aktuell nicht einfacher Umstände nicht zulassen, dass das alles bereits Erreichte verloren geht", zitierte BelTA den Brief an Van der Bellen.