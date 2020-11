Weißrussland: OSZE-Bericht zur Menschenrechtslage präsentiert

Der Grazer Völkerrechtler Wolfgang Benedek sieht in einem am Donnerstag bei der OSZE in Wien präsentierten Bericht umfangreiche Menschenrechtsverletzungen in Weißrussland als erwiesen an. Auch die Präsidentenwahlen im August seien nicht transparent, frei und fair gewesen, heißt es im Bericht, den 17 OSZE-Staaten Mitte September im Rahmen des "Moskauer Mechanismus" in Auftrag gegeben hatten.

"Es ist besonders besorgniserregend, dass auch in gut dokumentierten Fällen von Folter und Misshandlungen durch Sicherheitskräfte, zu denen es im Rahmen der Niederschlagung von politischen Protesten kam, bislang niemand verantwortlich gemacht worden ist", klagte Benedek in seinem der APA vorliegenden Bericht.

Große Probleme sieht der emeritierte Völkerrechtsprofessor, der mangels Unterstützung durch das offizielle Minsk nicht im Land selbst recherchieren konnte, auch in Bezug auf Presse-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Er unterstrich einen Zusammenhang zwischen Wahlen und Menschenrechtsverletzungen: "Es kann nicht erwartet werden, dass notwendige gesetzliche Reformen ohne demokratische und strukturelle Reformen die erwünschten Effekte haben", heißt es im 58-Seiten-Dokument.

Im Sinne seines Mandats beschäftigte sich der Völkerrechtler zunächst mit den Präsidentenwahlen vom 9. August, die im Unterschied zu früheren Wahlen nicht vom Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE (OHDIR) beobachtet wurden. Bereits im Mai, so referierte er, habe die weißrussische Wahlkommission klar gemacht, dass sie an keinen Wahlbeobachtern vor Abschluss der Kandidatenregistrierung Mitte Juli interessiert sei. Eine übliche Langzeitbeobachtung sei damit unmöglich gewesen und OHDIR habe aufgrund einer verspäteten, erst drei Wochen vor den Wahlen erfolgten Einladung auf die Entsendung einer Mission verzichtet.

Abgesehen von fehlender internationaler Beobachtung listet der Bericht im Zusammenhang mit den Wahlen noch weitere neun Problemfelder auf. "Vorwürfe, dass die Präsidentschaftswahlen nicht transparent, frei und fair waren, konnten bestätigt werden", resümierte der Experte.

Insbesondere konzentriert sich Benedek auf vielfältige Menschenrechtsverletzungen in Belarus, die der Autor systematisierte und mit bekannten Beispielen illustrierte. So verwies er detailliert auf die Gefährdung von Journalisten, gegen die Behörden mit Hilfe von Verwaltungsstrafrecht, Strafrecht und teils auch mit brutaler Polizeigewalt vorgegangen seien. Die Rede sei bis Ende September 2020 von insgesamt 344 Vorfällen, die 81 ausländische und 170 inländische Medienvertreter betroffen hätten, zitierte der Experte eine Aufstellung des Weißrussischen Journalistenverbands.

Massive Probleme konstatierte er auch in weiteren Grundrechtsfragen, etwa im Zusammenhang mit Bedrohungen, Verfolgungen und Drangsalierungen von politischen Aktivisten, Kandidaten, Rechtsanwälten, Firmen, Gewerkschaftern und Menschenrechtsaktivisten. Konkret referiert der Bericht etwa den Fall der prominenten Aktivistin Marija Kolesnikowa, die entführt wurde und sich nunmehr seit Wochen in Untersuchungshaft befindet. Erwähnt werden auch die 15 Tage Verwaltungsarrest, zu denen die Star-Basketballerin Jelena Lewtschenko nach politischem Engagement verurteilt wurde. Ausführlich widmet sich die Untersuchung auch Fällen von gewaltsamen Übergriffen und Misshandlungen durch die Sicherheitsbehörden.

Der Grazer Experte formulierte in seinem Bericht aber auch mehr als 80 Empfehlungen zur Verbesserung der Situation, die mehrheitlich an den weißrussischen Staat adressiert sind. Benedek wendet sich aber auch an die OSZE-Mitgliedstaaten und die internationale Staatengemeinschaft, die er etwa auffordert die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 9. August nicht anzuerkennen, neue Wahlen mit internationalen Beobachtern zu fordern und die Zivilgesellschaft in Belarus zu unterstützen. Er plädierte aber auch für eine internationale Unterstützung für Opfer von weißrussischer Behördengewalt sowie für die Gewährung von Asyl für politisch Verfolgte aus Weißrussland.