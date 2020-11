Weißrussland - Minsks Vertreter lehnte OSZE-Menschenrechtsbericht ab

Der weißrussische Botschafter in Wien, Andrej Dapkjunas, hat am Donnerstag beim Ständigen Rat der OSZE die Anwendung des "Moskauer Mechanismus" auf sein Land und einen daraus resultierenden Bericht des Grazers Wolfgang Benedek zur Menschenrechtslage in Belarus kategorisch zurückgewiesen. Unterstützt wurde Dapkjunas vom russischen Vertreter, der auch Benedeks Erkenntnisse heftig kritisierte.

17 OSZE-Mitgliedstaaten hatten im September in Bezug auf Weißrussland den 1991 zur Behandlung von Menschenrechtsproblemen eingeführten "Moskauer Mechanismus" initiiert, der im Unterschied zu anderen Instrumenten der internationalen Organisation keines Konsenses aller OSZE-Mitgliedstaaten bedarf. Die Initiatoren beauftragten im September zudem den emeritierten Grazer Universitätsprofessor Wolfgang Benedek mit der Erstellung einen Expertenberichts.

Am Donnerstag präsentierte Benedek nun seine Erkenntnisse beim nicht-medienöffentlichen Ständigen Rat der OSZE in Wien: Er kam zum Schluss, dass Menschenrechtsverletzungen in Weißrussland erweisen seien und empfahl, die weißrussischen Präsidentschaftswahlen vom 9. August nicht anzuerkennen.

Laut der APA vorliegenden Redebeiträgen kam es bei der Diskussion des Berichts am Donnerstag zu einem heftigen Schlagabtausch, der rhetorisch einmal mehr an die Atmosphäre des Kalten Kriegs und eine Spaltung zwischen Ost und West erinnerte.

Das Hauptproblem des 'Moskauer Mechanismus' bestehe darin, dass er in fernen Zeit konzipiert wurde (...), als sich viele die Zukunft als glückliches 'Ende der Geschichte' als Sieg der liberalen Demokratie, als Ende von ideologischen Konfrontation, globalen Revolutionen und Kriegen vorstellten", sagte Weißrusslands Botschafter Dapkjunas mit kritischen Verweis auf den liberalen Vordenker Francis Fukuyama. Heute würde man jedoch gut verstehen, dass man in einer anderen Welt lebe, betonte der Diplomat.

"Das Fehlen eines minimalen Vertrauens unter Staaten, omnipräsente Verdächtigungen und offene Feindschaft prägen heute eine konfrontative Tonalität und die niedrige Qualität unseres Dialoges", klagte er und bezeichnete "Gespräche im Format 'Lehrer und Schüler'" als perspektivlos.

Der Botschafter begründete "harte und oft widersprüchlich verstandene Schritte (seiner Regierung, Anm.) zur Unterstützung der wirtschaftlichen, sozialen und innenpolitischen Stabilität sowie der nationalen Sicherheit" damit, dass man sich durch eine ernsthafte Einmischung in die inneren Angelegenheiten des souveränen Staates bedroht fühle. Man müsse verstehen, dass Belarus seit einem Jahrhundert in einem "kulturell-mentalen Feld" lebe, wo die Machthaber nur dann etwas zählten, wenn sie sich verteidigen können, sagte Dapkjunas. Er spielte damit auf ein Zitat des sowjetischen Staatsgründers Wladimir Lenin an, der 1918 das gleiche in Bezug auf die Revolution behauptet hatte.

Der russische Vertreter, Wladimir Scheglow, griff am Donnerstag indes Völkerrechtler Benedek frontal an. Dessen Überblick sei voreingenommen, politisiert und unprofessionell, konstatierte Scheglow und kritisierte Benedeks Empfehlung, den offiziellen Sieg von Alexander Lukaschenko bei den Präsidentschaftswahlen vom 9. August nicht anzuerkennen. "Wir erachten eine derartig offene Einmischung in die inneren Angeleinheiten von souveränen Staaten für absolut unzulässig", sagte er. Ähnliche Argumente kamen auch von den Vertretern Kasachstans, Aserbaidschans und Tadschikistans.

Wenn staatliche Souveränität über allem stünde, könnte jeder Staat jedes gewünschte Verbrechen gegen seine Bürger verüben, kommentierte anschließend US-Botschafter James Gilmore. "Die Schlussakte von Helsinki (Gründungsdokument der OSZE, Anm.) steht dafür nicht", sagte er. Die aktuelle Diskussion zum "Moskauer Mechanismus" habe mit Weißrusslands Zukunft zu tun, die entweder auf Menschenrechten basiere oder auf einer Legitimität mit unzulässigen Wahlen sowie der Androhung von Waffengewalt. Das State Department schrieb dem Bericht von Benedek eine große Bedeutung zu: Für Freitagnachmittag ist ein Medienbriefing angekündigt, in dem sich Botschafter Gilmore und der hochrangige US-Diplomat George Kent eigens mit den Erkenntnissen des Österreichers beschäftigen werden.