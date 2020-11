Weihe von Niederösterreichs größter Orgel steht bevor

Die sogenannte Fürstin-Montecuccoli-Orgel wird am Samstag in der St. Pöltner Prandtauerkirche von Bischof Alois Schwarz geweiht. Nach Angaben der Diözese vom Donnerstag handelt es sich um das größte derartige Musikinstrument in Niederösterreich. Aufgrund der Corona-Maßnahmen sind für die Feierlichkeiten nur 50 Gäste zugelassen, seitens der Diözese wird daher ein Livestream angeboten.

Die Kirchen- und Konzertorgel im spätromantisch-orchestralen Stil entstand aus dem ursprünglichen Kern der Franz-Capek-Orgel aus dem Jahr 1904. Ausführend beteiligt war laut Aussendung das deutsche Unternehmen Wilhelm Sauer Orgelbau. Der Name für das Musikinstrument geht auf Fürstin Maria Antonia Josepha Montecuccoli (1672-1738) zurück, die als Mäzenin großen Anteil an der Errichtung der Prandtauerkirche hatte.

Mit ihren 63 Registern, drei Manualen und Pedal sei die "registerstärkste Orgel Niederösterreichs" einzigartig in ihrem Klang. "Ob leises Wehen der Klänge oder gewaltiges Beben der Klangfülle im Kirchenraum, diese Orgel vermag in Bann zu ziehen", wurde in der Aussendung betont.

(S E R V I C E - Livestream der Orgelweihe: https://youtu.be/jOo-CTPIURk)