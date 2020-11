Wasserstoff-Weltmarktführer Linde produziert nun in Kalifornien grün

Der deutsche Industriegase-Konzern Linde erzeugt künftig in Kalifornien Wasserstoff aus erneuerbarer Energie. Damit könnten pro Tag bis zu 1.600 Fahrzeuge CO2-frei fahren, so der Wasserstoff-Weltmarktführer am Montag. Linde betreibe weltweit 80 Wasserstoff-Fabriken und rechne mit wachsender Nachfrage nach klimafreundlich erzeugtem Wasserstoff. "Grauen" Wasserstoff erzeugt Linde in Ontario (Kalifornien) aus Erdgas, "grünen" Wasserstoff nun aus Methan aus einer Mülldeponie.