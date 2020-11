Wanderer schätzten Tour in Obersteiermark falsch ein - verirrt

Zwei Wanderer aus dem deutschen Bundesland Niedersachsen haben am Dienstag eine Wandertour in der Obersteiermark falsch eingeschätzt und haben sich beim Abstieg vom Hochblaser (1.771 Meter Seehöhe) im unwegsamen Gelände verirrt. Bei Einbruch der Dunkelheit setzten sie einen Notruf per Mobiltelefon ab. Die Bergrettung Eisenerz stieg zu den Wanderern auf und brachte sie sicher zu Tal, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.

Ein 34-Jähriger und eine 40-Jährige hatten ihre Tour gegen 11.00 Uhr am Parkplatz des Leopoldsteinersees begonnen. Eigenen Angaben zufolge hatte sich der Mann zuvor im Internet über die Wanderung informiert. Zudem sei er der Meinung gewesen, dass sich die auf den Wegtafeln beim See angeführte Dauer von drei Stunden auf die gesamte Route inklusive Abstieg bezieht.

Nach vier Stunden Aufstieg erreichten die beiden gegen 15.00 Uhr den Gipfel und hatten Bedenken, dass sie über den zum Teil sehr steilen Weg nicht mehr rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit zum Ausgangspunkt zurückkommen. Sie entschieden, über einen anderen Weg Richtung Seeau ins Tal zu gelangen. Dieser war jedoch aufgrund eines vorangegangenen Windwurfes gesperrt. Die diesbezüglichen Hinweisschilder hatten die Wanderer übersehen.

In der Dämmerung verirrte sich das Paar schließlich inmitten der umgestürzten Bäume. Außer ihren beiden Mobiltelefonen hatten beide keine Leuchtmittel dabei, woraufhin sie gegen 18.30 Uhr via Euro-Notruf die Einsatzkräfte alarmierten. 14 Einsatzkräfte der Bergrettung Eisenerz stiegen auf und holten die Deutschen aus ihrer misslichen Lage.

Die steirische Alpinpolizei wies nach einigen gleich gelagerten Einsätzen einmal mehr auf die Notwendigkeit einer entsprechenden Tourenvorbereitung und die passende Ausrüstung wie etwa Leuchtmittel hin. Was die Länge der Tour betrifft, so sei diese stets an die Wetterbedingungen, die herrschenden Verhältnisse und die eigene Leistungsfähigkeit anzupassen. Als Richtwert können laut Experten allerdings etwa 300 Höhenmeter im Aufstieg pro Stunde berechnet werden.