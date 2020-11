Wahl-Anfechtung in Demokratien wichtiger Kontrollmechanismus

Die Möglichkeit, Wahlen gerichtlich anfechten zu können, gilt in Demokratien als Schutzschild gegen Wahlbetrug und Manipulationen. Es gibt aber in den meisten Staaten hohe Hürden, die durch die Verfassung vorgeschrieben sind. Gerichte geben Anfechtungen nur statt, wenn ein Wahlergebnis entscheidend verzerrt worden sein könnte. Mögliche Verstöße müssen stichhaltig argumentiert und mit Belegen untermauert werden. Ein Überblick über einige Wahl-Anfechtungen der Vergangenheit:

Österreichische Präsidentschaftswahl 2016

Bei der Stichwahl um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten gewinnt im Mai Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen gegen Norbert Hofer von der FPÖ hauchdünn mit 50,35 Prozent. Bei der Auszählung der Briefwahlstimmen kam es aber zu zahlreichen Formalfehlern: Kuverts wurden zu früh geöffnet oder Stimmen teilweise ohne die Beisitzer der Parteien ausgezählt - all das sind klare Verstöße gegen das Wahlgesetz. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) gibt der Anfechtung der FPÖ statt, es wird eine Wiederholung der Wahl angeordnet. Dabei setzt sich im Dezember Van der Bellen wieder knapp durch.

Präsidentschaftswahl in Kenia 2017

Der Oberste Gerichtshof in Kenia annulliert überraschend die Präsidentschaftswahl und ordnet eine Wiederholung an. Der Urnengang am 8. August sei von Unregelmäßigkeiten und Rechtsverstößen belastet gewesen, erklärt das Gericht. Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, wurden etwa zahlreiche Fehler auf den Kontrollzetteln in verschiedenen Wahlbezirken und Wahllokalen festgestellt. Amtsinhaber Uhuru Kenyatta hatte die Wahl gegen Oppositionsführer Raila Odinga für sich entschieden, der daraufhin das Ergebnis anfocht. Es ist das erste Mal, dass in einem afrikanischen Staat eine Präsidentschaftswahl annulliert wird. Odinga spricht denn auch von einer "historischen" Entscheidung. Nach der Neuwahl, die Odinga boykottiert, stürzt Kenia aber ins Chaos.

EU-Wahl 2014 in Österreich

Die Liste EU-STOP scheitert klar am Einzug ins EU-Parlament. Die von Robert Marschall angeführte Partei, die den EU-Austritt Österreichs anstrebt, wendet sich daraufhin an den Verfassungsgerichtshof. Sie prangert etwa an, dass es Doppelstaatsbürgern möglich gewesen sei, in zwei verschiedenen EU-Ländern zugleich zu wählen, obwohl dies gesetzlich verboten sei. Zudem sei es durch die Briefwahl in Österreich möglich gewesen, schon vor dem Wahltag seine Stimme abzugeben. Der VfGH entschied, der Anfechtung nicht stattzugeben.

Präsidenten- und Parlamentswahl in Mexiko 2012

Der bei der Wahl zum Präsidenten unterlegene Andres Manuel Lopez Obrador liegt nur knapp hinter Sieger Enrique Pena Nieto. Er weigert sich, seine Niederlage einzuräumen, wittert Wahlbetrug und ficht das Ergebnis an. Ein Gericht entschied, dass 54 Prozent der Stimmen noch einmal ausgezählt werden müssen. Mit seiner Forderung, alle Stimmzettel zu überprüfen, scheiterte Lopez Obrador jedoch. Nach der Neuauszählung wird das Ergebnis der Wahl bestätigt. Der Vorsprung von Pena Nieto beträgt 6,7 Prozentpunkte.

Präsidentenwahlen in Bulgarien 2011

Das bulgarische Verfassungsgericht erklärt am 14. Dezember die Präsidentenwahlen vom Oktober für gültig. Wie die Verfassungsrichter mitteilen, ist eine Klage von 71 Abgeordneten gegen die Wahl des bürgerlichen Kandidaten Rossen Plewneliew abgewiesen worden. Sie räumten zwar Verstöße gegen das Wahlgesetz ein, diese hätten aber die Möglichkeiten und Rechte der Bürger nicht entscheidend eingeschränkt.

US-Präsidentenwahl 2000

Bei der Wahl des nächsten Präsidenten der USA bekommt der demokratische Vizepräsident Al Gore deutlich mehr Stimmen als der Republikaner George W. Bush. Doch bei den ausschlaggebenden Wahlleuten ist die Entscheidung knapp. Der bevölkerungsreiche Bundesstaat Florida ist letztlich das Zünglein an der Waage. Im Wahlbezirk Palm Beach wird aufgrund des extrem knappen Ergebnisses neu ausgezählt, Gore bekommt dadurch mehr Stimmen und fordert Auszählungen in weiteren Bezirken. Bush erhebt dagegen Einspruch, der konservativ dominierte Supreme Court entscheidet in seinem Sinn und lässt die Auszählung stoppen. Bush liegt in Florida am Ende 537 Stimmen vor Gore.

Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl 1927

Am 24. April 1927 sind die Wiener kurz nach dem Brand des Justizpalastes zu den Urnen gerufen. Es finden Wahlen zum Nationalrat, Landtag/Gemeinderat und der Bezirksvertreter statt. Die "Einheitsliste", dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss aus christlich-sozialen und deutsch-nationalen Kräften, ficht die Wahl zum Gemeinderat und der Bezirksvertretung in Gemeindebezirk Währing an. Es geht um mehrere Rechtswidrigkeiten, wie die Teilnahme von 260 nicht wahlberechtigten Personen. Der VfGH hebt das Ergebnis der Bezirksvertreterwahl komplett auf.