Wahl 2021: Klagenfurter Ex-FPÖ-Bürgermeister Scheider wechselt Partei

Der frühere Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider, bisher ein Freiheitlicher, wird bei den Kommunalwahlen am 28. Februar 2021 als Spitzenkandidat der Kärntner Oppositionspartei "Team Kärnten" in der Landeshauptstadt antreten. Das gab Scheider am Mittwoch mit Team Kärnten-Obmann Gerhard Köfer bekannt. Innerhalb der Klagenfurter FPÖ musste Scheider nach seiner Abwahl 2015 schrittweise Posten an Parteifreund Wolfgang Germ abgeben, der 2021 Spitzenkandidat der Blauen ist.

Scheider, aktuell noch Stadtrat, sprach vor Journalisten von seiner "scheibchenweisen" Demontage nach der Wahl 2015. Er habe lange versucht, einen Kompromiss zu finden. Jetzt aus der FPÖ auszutreten sei ein "wichtiger Zukunftsschritt" nach vielen schlechten Erfahrungen der vergangenen Jahre, so Scheider. Er fühle eine Stimmung in der Bevölkerung, die er als Auftrag zu einer Kandidatur als Bürgermeisterkandidat verstehe. Ziel sei jedenfalls die Stichwahl und der erste Platz - "sonst braucht man ja nicht antreten". Einzelne Gemeinderäte der FPÖ, darunter sein Bruder, würden mit ihm wechseln, sagte Scheider.

Den Wahlkampf werde das Team Kärnten finanzieren, sagte Köfer. Der Landtagsabgeordnete, einst bei der SPÖ, war zwischenzeitlich Mitstreiter von Frank Stronach, bevor er sich mit seinem Team Kärnten politisch selbstständig machte. Er selbst wird wie bereits angekündigt Spitzenkandidat in Spittal an der Drau.

FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann sagte auf APA-Anfrage, Scheider habe der Stadtpartei am Dienstagnachmittag seinen Austritt mitgeteilt. Ihm tue das leid, so Darmann, auch um die persönliche Freundschaft mit Scheider, der nun offenbar einen neuen "Geldgeber" gefunden habe. Dennoch: "Reisende soll man nicht aufhalten."

Von 2009 bis 2015 war Scheider, der über Jörg Haider den Weg in die Politik gefunden hatte, Bürgermeister von Klagenfurt. Dann verlor er in der Stichwahl gegen die jetzige Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ). Den Vorsitz der Stadtpartei musste Scheider im Oktober nach der Wahlniederlage an Germ abtreten. Im März 2019 löste Germ Scheider auch als Vizebürgermeister ab, Scheider blieb Stadtrat. Ein paar Monate zuvor, im Dezember 2018, hatte man bereits öffentlich festgelegt, dass Germ und nicht Scheider Spitzenkandidat für die Kommunalwahlen 2021 sein werde. Diese Diskussion hatte die Partei über Monate beschäftigt.