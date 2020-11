W I S S E N S C H A F T - B I L D U N G - TAGESPROGRAMM

Die APA-Berichterstattung heute, Donnerstag, zu den Bereichen Wissenschaft und Bildung:

W I S S E N S C H A F T

Coronavirus:

APA0125 Neue Wiener Testmethode für effizientes Covid-Monitoring - BILD APA0276 EU-Behördenverfahren "rollen" für Impfstoffzulassung

Weitere Meldungen:

APA0014 Nicht nur Bienen und Ameisen - Auch Käfer leben im Sozialsystem APA0068 Telemedizin gewinnt im Schatten von Corona bei Diabetes an Bedeutung APA0107 Zirkone verraten Ausmaß von künftigen Vulkanausbrüchen APA0214 Kakadus können Formen aus dem Gedächtnis nachbauen - zumindest etwas APA0227 Vier ERC-Synergy Grants an Projekte mit österreichischen Forschern APA0229 Spezifischer Fressfeind der invasiven Kirschessigfliege entlarvt APA0238 Unordnung in Wäldern schützt Artenvielfalt

B I L D U N G

Kritik an geplanter Reform der neuen Oberstufe nachmittags

Coronavirus:

APA0025 Zahl der Lehranfänger ging in Coronakrise zurück - GRAFIK 1280-20, 88 x 125 mm APA0175 Sonderkindergartenpädagogen sollen im Einsatz bleiben APA0198 Gurgeltests an Wiener Schulen: 3,52 Prozent positiv

Weitere Meldungen

APA0136 Nach Kirchenrandalen: Islam-Lehrer sollen über Meinungsfreiheit reden

