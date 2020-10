W I S S E N S C H A F T - B I L D U N G - TAGESPROGRAMM

Die APA-Berichterstattung heute, Donnerstag, zu den Bereichen Wissenschaft und Bildung:

APA0155 Coronavirus: Neue SARS-CoV-2-Variante 20A.EU1 dominiert in Europa APA0036 Studienrecht - Frage der Mindestleistung für Grüne noch offen APA0094 Geschichte der Hunde hat viel mit Menschengeschichte gemein (GESPERRT bis 20.00 Uhr) APA0125 Wiener Forscher fanden Ursache für Mikrozephalie (GESPERRT bis 20.00 Uhr) APA0141 Grazer RCPE zog Auftrag für zwei Projekte von US-Behörde FDA an Land APA0191 Inneres von Komet "Tschuri" weicher als aufgeschäumte Milch APA0195 Wildkatzenpopulation in der Wachau nachgewiesen APA0229 Online-Kurs soll Krebspatienten zu bestmöglicher Therapie verhelfen APA0241 Mobilstandard 5G mindert dank Energieeffizienz Treibhausgase

Steirische Unis stellten Ampel auf Orange bis ca. 13.30 Uhr

APA0018 UNO und Weltbank dringen auf offene Schulen APA0073 Linzer Bruckneruniversität stellt ihre Ampel auf orange

APA0111 Uni-Ranking: Österreich in sieben Fächergruppen in den Top 100 APA0160 Wiener Priesterseminar mit größtem Zuwachs seit Jahren APA0230 Wiener Studenten beklagen Mängel beim Distance Learning

