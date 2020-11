W I R T S C H A F T - TAGESPROGRAMM

Die Wirtschaft berichtet heute, Donnerstag, u.a. über folgende Themen:

Schwerpunkte: * Konjunkturausblick - EU-Herbstprognose - EU-Prognose für Österreich bleibt für 2020 weiter bei 7,1 Prozent BIP-Minus (172 - GRAFIK 1283-20, Format 88 x 144 mm - BIP-Wachstum - GRAFIK 1284-20, Format 88 x 70 mm - Arbeitslose - GRAFIk 1285-20, Format 88 x 70 mm - Inflation - Wifo: Lockdown drückt Österreichs BIP heuer um 7,7% statt 6,8% - GRAFIK 1286-20 (bisher 170) * Handel - Einzelhandel im Coronajahr zweigeteilt: Weniger Kleidung, mehr Essen (11.30 Uhr) - Ersteinschätzung zur Umsatzentwicklung im Wiener Handel nach Terroranschlag (13 Uhr) - Lebensmittel-Lieferungen ziehen im Lockdown wieder an (mittags) * 2. Lockdown - Lkw-Fahrverbote werden diesmal nicht gelockert (13) - Lob und Kritik von Transitforum wegen Lkw-Fahrverboten (180) - Tonstudio geht finanziell die Luft aus (40) * Weitere Konjunkturthemen - Zinsbeschluss der US-Notenbank Fed (20 Uhr, ab 20:30 PK mit Fed-Chef Powell) - Fed dürfte nach der Wahl zunächst abwarten (87) - EU-Einzelhandelsumsatz September (11.30 Uhr) - US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche, 15 Uhr) - US-Produktivität 3. Quartal (1. Veröffentlichung, 15 Uhr) - Bank of England legt im Coronakampf nach - Wertpapierkäufe steigen - Leitzins bleibt bei 0,1 Prozent (28, 85) - Deutsche Industrie mit fünftem Auftragsplus in Folge (93) - Indonesien rutscht zum ersten Mal seit 1998 in Rezession (149) Wien: - Analystenstimmen nach der US-Wahl (13 Uhr) B/Eisenstadt - Commerzialbank Mattersburg (Cb) - U-Ausschuss-Sitzung mit ersten Befragungen u.a. von Finanzminister Blümel - BILD (laufend) - Ausschuss - Erster Befragungstag ohne Pucher - BILD (178) - Pressestatement ÖVP Burgenland zu Cb-U-Ausschuss (vormittags) Unternehmensergebnisse erwartet: - UniCredit, Münchener Rück, ProSiebenSat.1, Societe Generale, - Banca Monte dei Paschi di Siena (im Lauf des Tages) - Linde, General Motors, Alibaba (mittags) - Enel (abends) - Uber (spätabends) Außerdem bereits gesendet (Auswahl): Inland: - Zahl der Lehranfänger ging in Coronakrise zurück - GRAFIK 1280-20, Format 88 x 125 mm (25) - AUA weitete Verlust über Sommer aus - GRAFIK 1282-20, Format 88 x 66 mm (bisher 53, weiterer Bericht 14 Uhr) - Wienerberger machte mit unerwartet gutem dritten Quartal einiges gut (77) - Andritz verdient in der Coronapandemie gut (73) - S&T von Coronapandemie nicht betroffen - Ausblick erhöht (49) - UniCredit meldet für Bank Austria bis Herbst 21 Mio. Gewinn (126) - UniCredit friert Plan einer Auslandsholding ein (128) - UniCredit-Gewinn in Coronakrise gefallen, Sparziel erhöht (183) - Energieanbieter wollte Wechselplattform ausschließen - OGH sagte Nein (155) - Jobabbau bei Isovolta in NÖ: Kritik an Sozialplan (182) Ausland: - Deutsche Luftverkehrsbranche will weitere Milliarden vom Bund (111) - Bezos verkaufte Amazon-Aktien für über 3 Milliarden Dollar (27) - Bitcoin klettert nach US-Wahl auf Drei-Jahres-Hoch (117) - Acea: Jeder zehnte verkaufte Pkw in der EU hat Elektroantrieb (124) - Lufthansa in der Coronakrise erneut mit Milliardenverlust (44) - Swiss wegen Coronapandemie in roten Zahlen gelandet (46) - HeidelbergCement steigert Quartalsgewinn auf 1,33 Mrd. Euro (45) - Commerzbank mit Verlust im dritten Quartal (47, 122) - Stahlkonzern ArcelorMittal spürt Erholung (75) - 5G-Mobilfunk treibt Qualcomm-Geschäft an (78) - Gas-Connect-Aktionär SNAM mit Umsatzplus in drei Quartalen (81) - Niederländische Großbank ING streicht 1.000 Stellen - Im dritten Quartal weniger verdient (92) - Karriere-Netzwerk New Work meldet 1,7 Mio. neue Mitglieder (113) - Spielekonsole Switch lässt bei Nintendo die Kassen klingeln (132) - Werbekunden kehren zurück - ProSiebenSat.1 macht Gewinn (146) - Suzuki erwartet wegen Corona Gewinneinbruch (153) Diensthabende Vormittag: Thomas Karabaczek Nachmittag: Fred Stöckelmaier Telefon: 01/36060-1530 E-Mail: wirtschaft@apa.at