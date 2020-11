W I R T S C H A F T - TAGESPROGRAMM

Die Wirtschaft berichtet heute, Mittwoch, u.a. über folgende Themen:

Schwerpunkte: * Lockdown: - Viele Hotels und Gastro-Betriebe bleiben diesen Winter zu (11.30 Uhr) - Auswirkungen auf die Personalbeförderer (14 Uhr) - Coronakrise - Wien-Tourismus zu Teil-Lockdown (12 Uhr) - Wien Tourismus warnt: Reserven der Hotels aufgebraucht (30) - Gansl-Bauern-Appell: Gansl heuer beim Wirten abholen (171) * Unternehmensergebnisse: - Lenzing AG heuer bisher mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang (102) - Addiko bis September mit 6,4 Millionen Euro Verlust (154) - Chemiekonzern Borealis machte im 3. Quartal weniger Umsatz und Gewinn (173) - Intesa Sanpaolo SpA "Ergebnis 3. Quartal" (nachmittags) - Qualcomm "Ergebnis 4. Quartal" (spätabends) - Flughafenbetreiber Fraport im Sommer tief in der Verlustzone (85) - Rege Geschäfte in Coronakrise - Zalando mit Umsatzplus von 22 Prozent (88, 149) - BMW erholte sich von Corona - Autosparte etwas besser als erwartet (89) - Gewinn von Credit Agricole gefallen - Unsichere Aussichten (90) - Chemikalienhändler Brenntag mit Rückgang bei Umsatz und Gewinn (92) - Immokonzern Vonovia mit Gewinnsprung und Zuversicht (96) - Schweizer Bank Vontobel übertraf Wachstumsziel (99) - Corona drückt Gewinn von Hannover Rück 2020 um gut ein Drittel (117) - Südkoreanischer Chipspezialist SK hynix mit Gewinnsprung (127) - Coronakrise bescherte Marks & Spencer ersten Verlust überhaupt (142) - Supermarktbetreiber Ahold nach Zuwächsen zuversichtlicher (156) Wien: - Budgetdienst des Parlaments hat Zweifel an positiven Effekten von Coronahilfen (12.30 Uhr; auch Innenpolitik) B/Eisenstadt: - PK SPÖ Burgenland "Bundesregierung sabotiert Commerzialbank U-Ausschuss" (11.30 Uhr) - PK ÖVP Burgenland "Personal-Skandal im Commerzialbank-U-Ausschuss" (mittags) K/Klagenfurt: - PG AK Kärnten "Konjunktur in Kärnten" (mittags) EU/Brüssel: - Online-EU-Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) (mittags) EU/Luxemburg: - EU-Erzeugerpreise September (ab 11 Uhr) Frankfurt: - Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Deutschland, EU und Eurozone Oktober (vormittags) Washington: - US-Handelsbilanz September (ab 14.30 Uhr) Außerdem bereits gesendet (Auswahl): Inland: - ATX-Vorstandschefs verdienten 2019 trotz höherer Gewinne weniger - GRAFIK 1277-20, Format 88 x 136 mm (31) - Novomatic baut in Gumpoldskirchen 120 Jobs ab (114) - Preining neu in der Geschäftsleitung der B&C-Gruppe (193) Ausland: - BP kurz vor Verkauf von Hauptsitz in London - Zeitung (10) - Lebensversicherer Swiss Life sammelte weniger Prämien ein (93) - Frankreich begibt Schatzwechsel zur Deckung von Lockdown-Kosten (131) - Präsident von Liechtensteinbank LLB tritt wegen Strafverfahren zurück (132) - Mindestlohn für deutsche Gebäudereiniger steigt stufenweise (135) - Chinas Dienstleister nehmen weiter Fahrt auf (136) - Piloten der Airline KLM akzeptieren Gehaltskürzung (137) - Absage von Rekordbörsengang: Alibaba und seine Ant Group unter Druck (144) - Bußgelder gegen Airlines wegen zögerlicher Ticketerstattung - Bericht (153) - Rekord bei Anträgen für deutsche Elektroauto-Kaufprämie (163) - Wirtschaftseinbruch trifft deutsche Minijobber besonders hart (195) - Deutscher Maschinenbau sieht Talsohle durchschritten - vorerst (201)