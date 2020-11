W I R T S C H A F T - TAGESPROGRAMM

Die Wirtschaft berichtet heute, Montag, u.a. über folgende Themen:

Schwerpunkte: * Corona-Auswirkungen auf Wirtschaft und Börsen: - Probleme exponierter Branchen wie Handel, Gastronomie und Tourismus (laufend) - Coronavirus - Hotelier im Burgenland kritisiert Lockdown (123) - Coronavirus - Lockdown: Italien verspricht Stützungsmaßnahmen (49) * Arbeitsmarkt: - Arbeitsmarktdaten Oktober - 423.750 Menschen vor zweiten Lockdown ohne Job (114) - GRAFIK 1261-20, 88 x 75 mm - Arbeitslose - GRAFIK 1262-20, 88 x 75 mm - Zahlen im Detail - GRAFIK 1263-20, 88 x 75 mm - Bundesländer - Aussichten am Schweizer Arbeitsmarkt weiter unsicher wegen Corona (132) Wien: - PK Erste Group "Ergebnis 3. Quartal" (mittags) - Erste Group-Gewinn nach neun Monaten halbiert, aber gutes 3. Quartal (50) - Erste Group - Risikokosten beherrschen die Ergebnisentwicklung (87) Deerfield: - Mondelez "Ergebnis 3. Quartal" (spätabends) Washington: - US-Bauausgaben September (ab 16 Uhr) Außerdem bereits gesendet (Auswahl): Inland: - Coronavirus - Druck & Medienkongress in Graz virusbedingt Online (24) - Dotierung von Einlagensicherung trifft Raiffeisen-Sektor hart (71) - Sanierungsverfahren über Wiener Maschinenbauer Krauseco eröffnet (84) - CA Immo kaufte für 87 Mio. Euro Bürogebäude in Warschau (88) - Agrana-Zuckerfabrik Leopoldsdorf laut Bericht kurz vor der Rettung (117) Ausland: - Umfrage: Chinas Fabrikaktivität im Oktober fast mit Zehn-Jahres-Hoch (9) - Corona im Griff: Stimmung in Chinas Wirtschaft auf Zehn-Jahres-Hoch (125) - Ryanair macht erstmals seit Jahrzehnten im Sommer Verlust (41) - Siemens Healthineers zollt Coronakrise Tribut - Ziele erreicht (59) - Mittelstandspräsident Mario Ohoven starb bei Verkehrsunfall (51) - BMW sieht sich für US-Wahlausgang und Brexit gewappnet (56) - Ökonom Fratzscher: Sorgen um deutsche Wirtschaft bei Wahlsieg Trumps (58) - Marktforscher Nielsen verkauft Sparte Global Connect an Investor (63) - Mehr ältere Erwerbstätige in Deutschland in nächsten Jahren erwartet (76) - Datenproblem - Keine Kurse für Euro Stoxx 50 und Stoxx Europe 600 (107) - Trumps Wirtschaft: Aufschwung mit Schulden und Handelskrieg (109) - US-Tech-Konzerne zwischen politischem Druck und Ruf nach Zerschlagung (110) - Deutsche Industrie wächst kräftig - "Rasante" Erholung (122) - Erster Werktag am Berliner Flughafen BER begann ruhig (131) - Daimler Trucks und Volvo treiben Brennstoffzellen-Kooperation voran (133) - Milliardenprogramm für Autozulieferer in Deutschland (136) Diensthabende Vormittag: Kathrin Niederdorfer Nachmittag: Stefan Proksch Telefon: 01/36060-1530 E-Mail: wirtschaft@apa.at