W I R T S C H A F T - TAGESPROGRAMM

Die Wirtschaft berichtet heute, Donnerstag, u.a. über folgende Themen:

Schwerpunkte: * Corona und Auswirkungen auf Wirtschaft und Börsen - IHS-Chef Kocher zu wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie (mittags) - WKÖ-Präsident Mahrer zu Coronakrise (mittags) - Obmann: Bei weiterem Lockdown brauchen Gastronomen sofort echtes Geld (mittags) - Online-PK Wirtschaftskammer Tirol "Stoppt die kontraproduktiven Reisewarnungen und Beschränkungen im Grenzverkehr!" (12.30 Uhr) - Coronakrise macht die Österreicher sparsamer - Umfrage (66) - Deutscher Lockdown trifft heimische Hoteliers hart (123) - Ökonom - Deutscher Lockdown lässt dortige Wirtschaft Ende 2020 einbrechen (142) - Weniger Deutsche arbeitslos als im Vormonat, aber mehr als im Vorjahr (140) * Weitere Konjunkturdaten: - Zinspolitische Sitzung des EZB-Rats (13:45 Ergebnis erwartet - 14:30 PK) - EZB-Präsidentin Lagarde: Krisenmanagerin in Corona-Zeiten (92) - Geschäftsklimaindex Eurozone und Index Wirtschaftsstimmung Oktober (mittags) - Deutsche Verbraucherpreise Oktober (14.30 Uhr) - US-BIP 3. Quartal (1. Schätzung, 14 Uhr) - US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (15 Uhr) - Brasiliens Notenbank belässt Leitzinsen auf Rekordtief (2) - Japans Zentralbank hält an lockerer Geldpolitik unverändert fest (37) - Kurz vor US-Wahl: Positive Zahlen zum Wachstum im 3. Quartal (21) - Ministerin - Spaniens Wirtschaft wuchs im 3. Quartal kräftig (113) - Brit. Autoproduktion eingebrochen - Angst vor No-Deal-Brexit (17) Wien: - PG Umweltministerin Gewessler "Green Finance - Klimarisiken im Finanzbereich" (12.30 Uhr) - PK XXXLutz anl. 75-Jahr-Jubliäum "Entwicklung der Gruppe - Ausblick - Auswirkungen und Chancen der Coronakrise" - BILD (13.30 Uhr) - Ringen um Zuckerfabrik - Frist für Rübenanbau-Zusagen endet (11 Uhr) - EAG - Papierindustrie will rechtsverbindliche Obergrenze, rund 100 Stellungnahmen eingelangt (12 Uhr) - PK FPÖ "Fatale Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt durch schwarz-grüne Chaospolitik" (13.30 Uhr, auch Innenpolitik) Unternehmensergebnisse noch erwartet: - BT Group, Shell (im Lauf des Tages) - Spotify (mittags) - Apple, Facebook, Twitter, Amazon, Starbucks (spätabends) Außerdem bereits gesendet (Auswahl): Inland: - Swarovski-Chef Buchbauer will neue Familienholding schaffen (43) - OMV leidet unter Ölpreisverfall, Gewinneinbruch im 3. Quartal - Borealis-Übernahme abgeschlossen, hält nun 75 Prozent (52, 105) - AMAG-Gewinn in ersten 3 Quartalen um zwei Drittel eingebrochen (75) - Laudamotion darf Schwangere nicht kündigen (145) Ausland: - Welthandel: USA wollen Südkoreanerin an der WTO-Spitze sehen (3) - Grenke kontert Investoren-Attacke mit Strategieschwenk (87) - Samsung: Gewinnsprung durch gute Geschäfte mit Chips und Smartphones (16) - Coronakrise und Stellenabbau reißen Airbus tief in rote Zahlen (46) - VW-Konzern überwand Coronaeinbruch aus dem Frühjahr (69) - Credit Suisse mit tieferem Quartalsgewinn (70) - Amgen mit Umsatz- und Gewinnsteigerung (71) - Fresenius auf Erholungskurs - Ziele bekräftigt (72) - Zinstief trifft Standard Chartered - Ergebnis aber unerwartet gut (76) - Kion verdiente weniger - Aufträge dank Onlinehandel robust (81) - Beatmungsgeräte-Hersteller Drägerwerk verdiente deutlich mehr (83) - Lloyds-Chef sieht Hoffnungsschimmer - Weniger Risikovorsorge (90) - Telefonica wegen Abschreibung in roten Zahlen (93) - Beck's-Brauer AB Inbev übertraf im 3. Quartal Erwartungen (110) - Nokia streicht Gewinnziele zusammen und richtet sich neu aus (118) - Swisscom nach 9 Monaten mit etwas weniger Umsatz und Gewinn (128) - Sanofi für 2020 noch optimistischer - Gutes Quartal (134) - Orange wächst auf dem Heimatmarkt - Ausblick bestätigt (150) Diensthabende Vormittag: Christoph Schlemmer Nachmittag: Birgit Kremser Telefon: 01/36060-1530 E-Mail: wirtschaft@apa.at