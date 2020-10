W I R T S C H A F T - TAGESPROGRAMM

Die Wirtschaft berichtet heute, Freitag, u.a. über folgende Themen:

Schwerpunkt: * Gewinn-Messe (laufend) - Gerstenmayer: AT&S bewies "Krisenresilienz" (164) Wien: - Brexit: UniCredit: Ungeregelter Austritt nicht dramatisch (11.30 Uhr) - Grüne Wirtschaft will Arbeitslosenversicherung für Selbstständige reformieren (13 Uhr) - Sieben Tage Wirtschaft (12 Uhr) EU: - Veggie-Produkte: EU-Parlament entscheidet über Bezeichnungsverbot (voraussichtlich mittags, bisher 87) - Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe EU, Eurozone und Deutschland Oktober (11 Uhr) Außerdem bereits gesendet (Auswahl): Inland: - Steirisches Mürzzuschlag erhielt zweitgrößte Solaranlage Österreichs - BILD (168) - Corona verändert Wohnbedürfnisse, Leben am Land beliebter (25) - Online-Bank N26 führt ab November Strafzinsen auf Girokonten ein (42) - Arbeiten im Alter - Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage (58) - Wiener JP Immobilien erwirbt Nobelpalast in Triest (72) - Novartis verkauft Werk in Unterach an französische Fareva-Gruppe (118) - Reisewarnungen - Schellhorn wirft Köstinger Dilettieren vor (173) - Shopping City Seiersberg: Interessentenwege waren verfassungswidrig (175) Ausland: - Volkswirte erwarten Aufstockung der EZB-Anleihenkäufe (160) - Deutsche Industrie warnt eindringlich vor erneutem Lockdown (85) - Europäischer Nutzfahrzeugmarkt erholte sich im September (132) - Großbritannien und Japan unterzeichneten Freihandelsabkommen (39) - Wirecard-Insolvenzverwalter verkauft US-Tochter an Finanzinvestor (5) - Intels Geschäft mit Rechenzentren enttäuschte Börse (2) - "Barbie"-Boom treibt Gewinn von US-Spielzeugriese Mattel (6) - Verkaufserlös bläht Gewinn von Elektrokonzern ABB auf (56) - Daimler hebt Gewinnprognose im Coronakrisenjahr an (82) - Homeoffice-Geräte treiben Umsatz von Media-Saturn-Mutter (83) - Nach US-Sanktionen: Huawei wuchs im dritten Quartal langsamer (84) - Renault grenzt Umsatzrückgang ein - Erholung in Europa hilft (92) - Großbank Barclays kam überraschend gut durch den Coronasommer (114) - Fast 2.000 Daimler-Beschäftigte gehen freiwillig (153) - Vattenfall will Stromnetz an Berliner Senat verkaufen (176) Diensthabende Vormittag: Thomas Karabaczek Nachmittag: Birgit Kremser Telefon: 01/36060-1530 E-Mail: wirtschaft@apa.at